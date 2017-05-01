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市场报道 | 2017年 5月 1日 星期一 21:41 BJT

美国股市：开盘走高，因政府停摆局面得以避免

路透5月1日 - 美国股市周一开盘走高，周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，达成一项联邦注资协议，避免政府本周晚些时候停摆的局面出现。

道琼工业指数升20.36点，或0.1%，至20,960.87点；标准普尔500指数涨4.53点，或0.19%，至2,388.73点；纳斯达克指数上扬18.83点，或0.31%，至6,066.44点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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