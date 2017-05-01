美国股市：开盘走高，因政府停摆局面得以避免

芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因获利回吐和美国玉米播种取得进展
路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌约1.5%，结束两连涨走势，因上周的生长报告数据缓解了因天气原因播种放缓的忧虑。
路透5月1日 - 美国股市周一开盘走高，周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，达成一项联邦注资协议，避免政府本周晚些时候停摆的局面出现。
道琼工业指数升20.36点，或0.1%，至20,960.87点；标准普尔500指数涨4.53点，或0.19%，至2,388.73点；纳斯达克指数上扬18.83点，或0.31%，至6,066.44点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌约1.5%，结束两连涨走势，因上周的生长报告数据缓解了因天气原因播种放缓的忧虑。
路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周二收跌4-3/4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元，因技术性卖盘和美国冬麦生长优良率好于预期。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。