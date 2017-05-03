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市场报道 | 2017年 5月 3日 星期三 21:39 BJT

美国股市：开盘下跌，受苹果走低拖累

路透5月3日 - 美国股市周三开盘下跌，受权重股苹果走低拖累，此前该公司报告iPhone销量意外下滑。

道琼工业指数跌43.29点，或0.21%，至20,906.6点；标准普尔500指数挫6.52点，或0.27%，至2,384.65点；纳斯达克指数跌21.02点，或0.34%，至6,074.34点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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