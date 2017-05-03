美国股市：开盘下跌，受苹果走低拖累

全球商品：大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透5月3日 - 美国股市周三开盘下跌，受权重股苹果走低拖累，此前该公司报告iPhone销量意外下滑。
道琼工业指数跌43.29点，或0.21%，至20,906.6点；标准普尔500指数挫6.52点，或0.27%，至2,384.65点；纳斯达克指数跌21.02点，或0.34%，至6,074.34点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
港股继续寸进寻顶之旅，恒指收报25,403点，升0.05%；国指亦攀升0.2%，收报10,395点，大市成交额稍增加至847亿港元。
路透台北5月24日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,062亿台币。