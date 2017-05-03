美国股市: 道琼工业指数收高0.04%，纳斯达克指数收挫0.37%

路透纽约5月3日 - 美国股市周三收盘小幅下挫，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)在两日会议后维持利率不变，投资者消化又一批业绩报告。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收高8.01点，或0.04%，报20,957.90点；标准普尔500指数收跌3.04点，或0.13%，报2,388.13点；纳斯达克指数收挫22.816点，或0.37%，报6,072.55点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)