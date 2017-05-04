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市场报道 | 2017年 5月 5日 星期五 04:18 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.03%，纳斯达克指数收高0.05%

路透纽约5月4日 - 美国股市周四收盘持平，能源股大跌被一些企业发布的良好业绩所抵消，美国众议院通过重要医保议案后，主要股指几无变动

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.43点，或0.03%，报20,951.47点；标准普尔500指数收高1.39点，或0.06%，报2,389.52点；纳斯达克指数收高2.787点，或0.05%，报6,075.337点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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