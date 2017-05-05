美国股市：标普和纳斯达克指数开盘走高，IBM拖累道指下挫

银行观点：台湾下半年成长需反弹才能确保全年在2%以上，央行料不动--星展
路透台北6月21日 - 星展银行周三表示，台湾今年第一季成长幅度符合预期，但第二季则比预期稍缓。虽然近期部分经济数据表现较差，不过下半年必须展现反弹趋势，才能确保全年GDP维持在2%以上，至于央行料今年将维持利率不变。
路透5月5日 - 美国股市标普500和纳斯达克指数周五开盘走高，此前公布的数据显示，上月美国就业岗位增长迅猛，但IBM股价下跌拖累道琼工业指数走低。
道琼工业指数下跌7.14点，或0.03%，至20,944.33点；标准普尔500指数上升5.14点，或0.22%，至2,394.66点；纳斯达克指数涨16.51点，或0.27%，至6,091.84点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透台北6月21日 - 星展银行周三表示，台湾今年第一季成长幅度符合预期，但第二季则比预期稍缓。虽然近期部分经济数据表现较差，不过下半年必须展现反弹趋势，才能确保全年GDP维持在2%以上，至于央行料今年将维持利率不变。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/6/22 7 2.45% 500 2017/6/22 14 2.60% 500
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。