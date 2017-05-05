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市场报道 | 2017年 5月 5日 星期五 21:43 BJT

美国股市：标普和纳斯达克指数开盘走高，IBM拖累道指下挫

路透5月5日 - 美国股市标普500和纳斯达克指数周五开盘走高，此前公布的数据显示，上月美国就业岗位增长迅猛，但IBM股价下跌拖累道琼工业指数走低。

道琼工业指数下跌7.14点，或0.03%，至20,944.33点；标准普尔500指数上升5.14点，或0.22%，至2,394.66点；纳斯达克指数涨16.51点，或0.27%，至6,091.84点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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