美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
* 能源股领涨，因油价反弹
* 主要股指连续第三周上涨
* IBM急挫，此前巴菲特将持股削减三分之一
* 道指收涨0.26%，标普500指数收高0.41%，纳斯达克指数上升0.42%
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
美国4月新增就业岗位21.1万个，3月仅增加7.9万个。上月失业率降至近10年低位4.4%。
能源股为表现最佳类股，升1.6%，前日曾大幅下挫。油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产的行动。
“已经有一些担心，或者仍将会有一些担心，经济可能没有人们想像的或者希望的那样加速增长，”Horizon Investment Services首席执行长Chuck Carlson称。
“所以如果某一天得到了确认经济还可以的信息，像今天这样，就业数据看上去还不错，油价上涨，交通股今日上涨等，这可能会帮助大盘表现，”Carlson称。
道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点；标准普尔500指数收高9.77点，或0.41%，报2,399.29点；纳斯达克指数收高25.42点，或0.42%，报6,100.76点。
三大股指均连续第三周上涨。
标普500指数在此前的七个交易日里，每日涨跌幅均未超过0.2%，周五突破了这个区间，因尾盘走强。
自特朗普11月8日胜选以来，标普500指数已经累积上升12.1%，受助于特朗普减税、增加基建支出和减少监管的计划，但升势近期放缓，因部分投资者质疑特朗普实施计划的能力。
美联储本周维持利率不变，但淡化了第一季经济增长疲弱的影响，强调劳动力市场强劲，表明仍处于今年再升息两次的轨道上。根据汤森路透数据，投资者消化的6月升息的可能性为75%。
企业消息方面，IBM股价下跌2.5%，此前巴菲特称，他售出了伯克希尔哈撒韦所持IBM股份的约三分之一。
此轮季报期业绩整体上超过预期，给投资者带来鼓舞。根据汤森路透I/B/E/S，分析师估计，标普500指数成份股企业首季获利增长14.7%，为2011年以来最大增幅。
健康保险业者信诺集团和IT服务供应商高知特资讯技术发布各自业绩后均上涨。
美国各证交所共计成交约65亿股，略低于66亿股的过去20日日均成交量。
纽约证交所涨跌股家数比为2.66:1，纳斯达克市场为1.39:1。
有55只标普500指数成份股触及52周新高，没有股票触及新低；有123只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，67只触及新低。(完) (编译 刘静；审校 母红)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
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