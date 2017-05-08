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市场报道 | 2017年 5月 8日 星期一 21:38 BJT

美国股市：开盘基本持平，投资者等待新的刺激因素

路透5月8日 - 美国股市周一开盘基本持平，因投资者等待新的刺激因素，上周末中间派候选人马克龙众望所归赢得法国总统大选。

道琼工业指数下跌11.38点，或0.05%，至20,995.56点；标准普尔500指数上升0.23点，或0.01%，至2,399.52点；纳斯达克指数涨0.21点，至6,100.97点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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