美国股市：道琼工业指数收高0.03%，纳斯达克指数收高0.03%

芝加哥期市：大豆期货走低，受累于玉米和其它商品市场的跌势
路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌10美分，报每蒲式耳9.27-3/4美元，受累于玉米期货因美国作物天气良好走低，以及其它商品市场普跌。
路透纽约5月8日 - 美国股市标普500指数周一收盘持平，盘中一度触及纪录高位，华尔街“恐惧指标”跌至逾10年来最低，此前中间派候选人马克龙在法国大选中获胜。
根据初步收盘数据，道琼工业指数收高5.34点，或0.03%，报21,012.28点；标准普尔500指数收高0.09点，报2,399.38点；纳斯达克指数收高1.902点，或0.03%，报6,102.66点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌10美分，报每蒲式耳9.27-3/4美元，受累于玉米期货因美国作物天气良好走低，以及其它商品市场普跌。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。
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