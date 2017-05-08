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市场报道 | 2017年 5月 9日 星期二 04:14 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.03%，纳斯达克指数收高0.03%

路透纽约5月8日 - 美国股市标普500指数周一收盘持平，盘中一度触及纪录高位，华尔街“恐惧指标”跌至逾10年来最低，此前中间派候选人马克龙在法国大选中获胜。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收高5.34点，或0.03%，报21,012.28点；标准普尔500指数收高0.09点，报2,399.38点；纳斯达克指数收高1.902点，或0.03%，报6,102.66点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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