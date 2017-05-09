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市场报道 | 2017年 5月 9日 星期二 21:40 BJT

美国股市：开盘上涨，标普500和纳斯达克指数创纪录新高

路透5月9日 - 美国股市周二开盘上扬，标普500和纳斯达克指数创纪录新高，因马克龙在法国大选中获胜后，对风险资产的购买意愿增强，且本季报期美国企业业绩强劲。

道琼工业指数升9.72点，或0.05%，至21,022点；标准普尔500指数上升1.95点，或0.08%，至2,401.33点；纳斯达克指数涨7.64点，或0.13%，至6,110.3点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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