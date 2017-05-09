美国股市：道琼工业指数收跌0.17%，纳斯达克指数收高0.29%

欧洲股市：下跌，因原油下跌重压能源股和矿业股
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透纽约5月9日 - 美国股市标普500指数周二收盘小跌，今日盘中连续第二日创纪录新高，苹果成为第一家公司市值超过8,000亿美元的美国公司。
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌36.5点，或0.17%，报20,975.78点；标准普尔500指数收跌2.46点，或0.10%，报2,396.92点；纳斯达克指数收高17.93点，或0.29%，报6,120.59点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周二下跌至两个月低位，此前英国央行总裁卡尼表示，考虑到目前面临的脱欧不确定性，该行不急于升息。
路透伦敦6月20日 - 意大利/德国10年期公债收益率之差周二触及五个月最窄，欧元区公债投资者开始消化欧元区解体风险急剧下降的前景。