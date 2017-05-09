美国股市：道琼工业指数收跌0.17%，纳斯达克指数收高0.29%

路透纽约5月9日 - 美国股市标普500指数周二收盘小跌，今日盘中连续第二日创纪录新高，苹果成为第一家公司市值超过8,000亿美元的美国公司。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌36.5点，或0.17%，报20,975.78点；标准普尔500指数收跌2.46点，或0.10%，报2,396.92点；纳斯达克指数收高17.93点，或0.29%，报6,120.59点。(完) (编译 刘静；审校 李军)