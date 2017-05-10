版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 10日 星期三 21:43 BJT

美国股市：开盘小幅下挫，因FBI局长科米遭解职

路透5月10日 - 美国股市周三开盘小幅走低，因美国总统特朗普解雇美国联邦调查局(FBI)局长科米的意外举措抑制了风险意愿。

道琼工业指数下跌64.66点，或0.31%，至20,911.12点；标准普尔500指数挫2.37点，或0.10%，至2,394.55点；纳斯达克指数挫1.17点，或0.02%，至6,119.42点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐