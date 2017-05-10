美国股市：开盘小幅下挫，因FBI局长科米遭解职

标题新闻：欧洲稳定机制总裁雷格林称明年的磋商会更多聚焦危机应对工具，可能效仿美国机制
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路透5月10日 - 美国股市周三开盘小幅走低，因美国总统特朗普解雇美国联邦调查局(FBI)局长科米的意外举措抑制了风险意愿。
道琼工业指数下跌64.66点，或0.31%，至20,911.12点；标准普尔500指数挫2.37点，或0.10%，至2,394.55点；纳斯达克指数挫1.17点，或0.02%，至6,119.42点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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0307GMT * 美元/日圆继续走势沉重，接近亚洲盘区间111.25-48的低端 * 下方有小时图一目均衡云区底部111.21，倾向于跌至111.00，下方有停止单 * 在小时图一目均衡云区下方，100小时移动均线在111.05提供技术支撑 * 反弹受限于位于111.36的55小时移动均线/小时图上一目均衡转换线 * 从111.85附近一路向上至112.00附近，列有大量卖单 * 11.4亿美元选择权到期，行权价格为111.25-30不等 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)