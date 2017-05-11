美国股市：开盘走低，受零售商类股下跌拖累

道琼工业指数下跌42.22点，或0.2%，至20,900.89点；标准普尔500指数挫6.09点，或0.25%，至2,393.54点；纳斯达克指数挫19.07点，或0.31%，至6,110.07点。(完) (编译 刘静；审校 李军)