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市场报道 | 2017年 5月 11日 星期四 21:38 BJT

美国股市：开盘走低，受零售商类股下跌拖累

路透5月11日 - 美国股市周四开盘走低，因梅西百货业绩疲弱打压非必须消费品类股股价。

道琼工业指数下跌42.22点，或0.2%，至20,900.89点；标准普尔500指数挫6.09点，或0.25%，至2,393.54点；纳斯达克指数挫19.07点，或0.31%，至6,110.07点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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