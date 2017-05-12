美国股市：多数走低，受百货店类股下挫拖累

* J.C. Penney股价下挫，因同店销售疲弱

* 通用电气下跌，此前德意志银行将该股评级调降至“卖出”

* 标普500指数本周将收跌

* 道指收低0.11%，标普500指数收跌0.15%，纳斯达克指数微升0.09%

路透5月12日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五下滑，因经济数据平平，打压银行股，且对Nordstrom等百货店的担忧加重。

避险情绪本周主导美股市场，此前特朗普总统意外解职了联邦调查局(FBI)局长，此事潜在的负面影响可能会延误特朗普减税和增加基建支出等促成长目标的达成。

周五发布的零售销售和月度通胀数据疲弱，引发了经济增长放缓的担忧，并导致市场质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)能否保持今年的鹰派升息预期。

CME Group的FedWatch工具显示，联邦基金利率期货走势暗示，今年升息两次的可能性为49%，数据发布前为54%。

通胀因升息而受益的银行股拖累标普500和道指走低，标普金融类股下跌0.45%，工业类股下跌0.65%。

百货店类股连续第二日承受重压，此前J.C. Penney报告同店销售低于预期，该股股价急挫13.99%。

Nordstrom大跌10.84%，因公司称季度同店销售疲弱。

梅西百货下跌3.04%，过去两个交易日累积下跌逾19%， 此前发布低迷季度业绩。

4月零售销售增长0.4%，不及预期，引发了对零售领域和经济的担忧。

“数据再次疲弱，人们看似不愿花钱，尽管就业和薪资数据不错，这令人感到担忧，”Wedbush Securities高级副总裁Stephen Massocca称。

道琼工业指数收跌22.81点，或0.11%，报20,896.61点；标准普尔500指数收低3.54点，或0.15%，报2,390.90点；纳斯达克指数微升5.27点，或0.09%，报6,121.23点。

本周，道指下跌0.5%，标普500指数跌0.4%，纳斯达克指数升0.3%。

第一季季报期基本结束，业绩好于预期，根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师预计第二季标普500指数成份股利润平均增长8.3%。

标普500指数的市盈率为17.6倍，高于14.2倍的10年均值。

美国通用电气(奇异,GE)是道指成份股中百分比跌幅最大的个股，下跌2.08%，此前德意志银行将该股评级从“持有”下调至“卖出”。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.32:1；纳斯达克市场跌涨股家数比例为1.39:1。

标普500指数成份股有28只触及52周新高，11只成份股触及新低；有82只纳斯达克指数成份股触及52周新高，70只触及新低。