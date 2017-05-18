美国股市：道琼工业指数收高0.27%，纳斯达克指数收高0.73%

路透纽约5月18日 - 美国股市周四反弹，受助于放松互联网监管的举措和强劲的经济数据。昨日美股录得逾八个月最大单日跌幅。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收高56.09点，或0.27%，至20,663.02点；标准普尔500指数上扬8.69点，或0.37%，至2,365.72点；纳斯达克指数收高43.89点，或0.73%，至6,055.13点。(完) (编译 李军; 审校 刘静)