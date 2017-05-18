美国股市：道琼工业指数收高0.27%，纳斯达克指数收高0.73%

欧洲股市：下跌，因原油下跌重压能源股和矿业股
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透纽约5月18日 - 美国股市周四反弹，受助于放松互联网监管的举措和强劲的经济数据。昨日美股录得逾八个月最大单日跌幅。
根据初步收盘数据，道琼工业指数收高56.09点，或0.27%，至20,663.02点；标准普尔500指数上扬8.69点，或0.37%，至2,365.72点；纳斯达克指数收高43.89点，或0.73%，至6,055.13点。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周二下跌至两个月低位，此前英国央行总裁卡尼表示，考虑到目前面临的脱欧不确定性，该行不急于升息。
路透伦敦6月20日 - 意大利/德国10年期公债收益率之差周二触及五个月最窄，欧元区公债投资者开始消化欧元区解体风险急剧下降的前景。