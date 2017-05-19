美国股市：道琼工业指数收高0.69%，纳斯达克指数收高0.47%

标题新闻：英国首相特雷莎梅仍和北爱尔兰民主联盟党进行磋商，寻求达成协议－保守党消息
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路透纽约5月19日 - 美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报道，再次燃点对特朗普政治未来的担忧。
根据初步收盘数据，道琼工业指数收高141.82点，或0.69%，至20,804.84点；标准普尔500指数上扬16.01点，或0.68%，至2,381.73点；纳斯达克指数收高28.57点，或0.47%，至6,083.70点。
本周道指跌0.4%，标普500指数跌0.4%，纳斯达克指数跌0.6%。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周二下跌至两个月低位，此前英国央行总裁卡尼表示，考虑到目前面临的脱欧不确定性，该行不急于升息。