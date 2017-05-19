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市场报道 | 2017年 5月 20日 星期六 04:17 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.69%，纳斯达克指数收高0.47%

路透纽约5月19日 - 美国股市周五收高，但远低于盘中高位，此前两篇和俄罗斯与总统特朗普竞选团队可能有合作的联邦调查相关报道，再次燃点对特朗普政治未来的担忧。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收高141.82点，或0.69%，至20,804.84点；标准普尔500指数上扬16.01点，或0.68%，至2,381.73点；纳斯达克指数收高28.57点，或0.47%，至6,083.70点。

本周道指跌0.4%，标普500指数跌0.4%，纳斯达克指数跌0.6%。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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