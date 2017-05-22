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市场报道 | 2017年 5月 23日 星期二 04:16 BJT

美国股市: 道琼工业指数上扬0.43%，Nasdaq指数攀升0.82%

路透5月22日 - 美国股市周一收涨，受助于科技股上扬，以及国防股在美国与沙特签署价值1,110亿美元的军售协议后攀升。

根据初步收盘数据，道琼工业指数升89.99点，或0.43%，至20,894.83点；标准普尔500指数涨12.29点，或0.52%，至2,394.02点；Nasdaq指数上扬49.92点，或0.82%，至6,133.62点。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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