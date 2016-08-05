美国股市持平 因投资者等待就业数据

路透纽约8月4日 - 美国股市周四收盘基本持平，因投资者在周五发布美国就业报告前保持观望。

月度就业报告将帮助投资者研判美国经济体质，并可能给美国联邦储备委员会(FED/美联储)何时再次升息提供线索。

“大家宁愿等到这些数据出炉，不愿在数据发布前押注，”Hodges Capital Management资产组合经理Gary Bradshaw称。

“这可能抑制了市场人气。”

周三发布的民间就业报告显示，民间雇主7月新增就业岗位比预期的多9,000个，周四发布的上周初请失业金人数意外增加，但仍表明劳动力市场健康。

根据CME Group的FedWatch工具，交易员消化的9月升息机率为12%，12月升息机率为38.5%。

道琼工业指数.DJI收跌2.95点，或0.02%，至18,352.05点；标准普尔500指数.SPX收高0.46点，或0.02%，至2,164.25点；纳斯达克指数.IXIC上扬6.51点，或0.13%，至5,166.25点。

英国央行降息25个基点，至0.25%的纪录低位，并称已准备好采取一切必要的行动应对公投脱欧的影响。

网络旅游服务公司Priceline.com (PCLN.O)在盘后交易中跳升4.4%，此前公司发布第二季业绩。

美国最大人寿保险公司大都会人寿保险(MetLife)(MET.N)下跌近9%，给标普500指数带来最大拖累，此前公司发布的季度利润低于预期。

Ball(BLL.N)跳升12%，此前公司报告季度销售上涨，该股为标普500成份股中百分比涨幅最大股票。

根据汤森路透数据，截至周四上午，标普500成份股中有403家公司已经发布业绩，70%的公司业绩超过预期，与过去四个季度的比率相符。现预计报告季度利润下降2.8%，7月1日时预计下跌4.5%。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.30:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.06:1。

标普500指数成份股有16只触及52周新高，两只成份股触及新低；有79只纳斯达克指数成份股触及52周新高，30只触及新低。

美国各证交所共计约63.9亿股成交，过去20日的平均日成交量约65.9亿股。(完)