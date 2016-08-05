美股标普和纳斯达克指数刷新纪录收盘高位 受强劲就业报告提振

路透纽约8月5日 - 美国股市周五创一个月来最佳单日表现，标普500指数和纳斯达克指数均刷新纪录收盘高位，此前美国连续第二个月公布强劲的就业市场数据，对美国经济成长正在加速的乐观情绪升温。

美国劳工部报告称，美国7月新增非农就业岗位25.5万个，远超预估的增加18万个。

虽然失业率仍为4.9%，但仍处于5%的完全就业水平之下。

标准普尔500指数.SPX收于2,182.87点，为今年迄今第八次创下纪录最高收位，受助于金融股.SPSY急升1.9%，因如果美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息，金融公司利润将得到提振。

摩根大通(JPM.N)大涨2.7%，报66.30美元，金融股指数收于年内最高水平。

“这是一份整体强劲的报告，看似没有什么弱点，”RBC Capital Markets首席美国经济学家Tom Porcelli称。

“但我们需要控制一下兴奋情绪，连续两份良好的就业报告，大家都在转变观点，之前认为船要沉，现在是都认为船要起航了，”Porcelli称。

4月和5月的就业数据疲弱，但6月的就业数据意外强劲，令投资者对经济状况感到不确定，6月的新增就业岗位数据从28.7万个上修至29.2万个。

美联储可能仍会等到国内生产总值(GDP)增速提高，通胀更加接近2%的目标后才会升息。

数据发布后， 根据CME Group的FedWatch项目，联邦基金利率期货走势暗示，9月会议升息的机率翻番至18%，年底前升息机率升至约46%。

道琼工业指数.DJI收高191.48点，或1.04%，至18,543.53点；标准普尔500指数.SPX收高18.62点，或0.86%，至2,182.87点；纳斯达克指数.IXIC上扬54.87点，或1.06%，至5,221.12点。

纳斯达克指数打破了2015年7月创下的纪录高位。

本周道指升0.6%，标普500指数升0.4%，纳斯达克指数涨1.1%。

必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)骤降16%，此前公司的肺癌药物在后期研究中失败，默克公司(MRK.N)升10.4%，该公司生产与前者进行竞争的肺癌药物。

必治妥施贵宝给标普500指数带来最大拖累，而默克公司给该指数带来的提振最大。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.64:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为2.57:1。

标普500指数成份股有29只触及52周新高，没有成份股触及新低；有126只纳斯达克指数成份股触及52周新高，21只触及新低。

美国各证交所共计约67.7亿股成交，过去20日的平均日成交量约65.8亿股。(完)