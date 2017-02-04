美股收高 受就业数据和银行股大涨带动

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
标普金融股指数.SPSY跳升2%，创11月中来最佳单日表现，此前美国总统特朗普签署行政令，放松金融危机后实施的对金融产业的监管，包括多德-弗兰克法案。
摩根大通(JPM.N)收高3.1%，报87.18美元，对标普500指数的提振作用最大，扶助推高标普银行股指数.SPXBK劲升2.6%。
美国劳工部公布，1月非农就业岗位增加22.7万，远胜预期的17.5万。
1月失业率小升至4.8%，但平均时薪仅升0.1%，这可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持循序渐进升息的路径。
“就业数据中重要的是薪资增长，这排除了3月加息的可能性。”WedbushEquity Management LLC投资长Stephen Massocca称。
自11月8日美国大选以来，金融股劲升超过18%，而银行股升幅更超过25%，因预期特朗普会放松监管。
道琼工业指数.DJI收高186.55点，或0.94%，至20,071.46点；标准普尔500指数.SPX涨16.57点，或0.73%，至2,297.42点；纳斯达克指数.IXIC收高30.57点，或0.54%，至5,666.77点。
周五市场收高扶助道指本周收复绝大部分失地，标普500和纳斯达克指数收复全部失地，道琼工业指数小跌0.1%，标普500指数收高0.1%，纳斯达克指数收高0.1%。
全球最大线上零售商亚马逊AMZN.O>大跌3.5%，报810.20美元，此前该公司意外预估当季运营获利下滑，该股拖累标普500非必需消费品类股指数.SPLRCD跌0.1%，为今日标普11大类股中唯一收低的板块。
梅西百货(M.N)跳升6.4%，报32.69美元，此前加拿大百货业巨擘Hudson's Bay (HBC.TO)接洽该公司意图收购。
纽约证交所涨跌股家数比例为3.78:1；纳斯达克市场为2.82:1。
标普500指数成份股有27只触及52周新高，六只成份股触及新低；有138只纳斯达克指数成份股触及52周新高，25只触及新低。
美国各证交所共计约64.5亿股成交，低于过去20日的平均日成交量67.1亿股。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。