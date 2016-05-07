美股逆转就业报告发布后的跌势收高 本周标普500指数下跌

路透5月6日 - 美国股市周五收高，从盘初的下跌中反弹，因投资者认为今日的就业报告没有最初认为的那么令人失望。

材料、工业和非必需消费品类股今日升幅靠前，标普材料类股指数升0.8%，金价今日上涨。

劳工部报告显示，美国4月就业岗位增幅小于分析师预估，为去年9月以来最小。

但报告也带来一些乐观消息，平均时薪和一周平均工时都上涨，分析师称，就业岗位增幅放缓可能抑制美国升息预期。

“我认为股市一度下跌是对报告的跳膝反应，但很快越来越多的人冷静下来，认为这仍是一个不错的数据，”North Star InvestmentManagement Corp首席投资官Eric Kuby称。

“经济仍不错，但没有可能会提前升息的压力，”Kuby称。

路透调查显示，4月就业数据公布后，一级市场交易商放弃6月升息预期。多数受访的一级市场交易商将美联储下次升息时机的预期由6月推迟至9月。

道琼工业指数.DJI涨79.92点，或0.45%，至17,740.63点；标准普尔500指数.SPX收高6.51点，或0.32%，至2,057.14点；Nasdaq指数.IXIC升19.06点，或0.40%，收报4,736.16点。

经济数据喜忧参半和全球经济成长不断放缓令本周投资者的风险意愿减弱。三大股指本周下跌，道指本周跌0.2%，标普500指数跌0.4%，Nasdaq指数下滑0.8%。

医疗保健类股是周五跌幅最大的板块，制药商Endo International (ENDP.O)崩跌39.2%，报16.17美元，此前公司下调2016年营收预估和获利预估。

Nasdaq生物科技指数.NBI挫跌1.3%，标普医疗保健指数.SPXHC下滑0.6%.

股市可能从下周公布业绩的消费品类企业得到提振。企业一季度业绩期接近尾声，非必需消费品类股是唯一盈利录得双位数增幅的板块。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约71亿股成交，低于过去20日的平均日成交量72亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,922家和1,051家，比例为1.83:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,538家和1,248家，比例为1.23:1。

标普500指数成份股有16只触及52周新高，12只成份股触及新低；有32只Nasdaq指数成份股触及52周新高，82只触及新低。(完)