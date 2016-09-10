美国股市大幅收低 因投资人担心朝鲜核试及美国利率前景

路透纽约9月9日 - 美国股市周五大幅收低，标普500指数录得6月以来最差单日表现，朝鲜进行核试验、美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员发表暗示升息言论后，投资者感到紧张不安。

CBOE波动性指数.VIX收在6月底来最高水准，标普500指数收盘点位低于50日移动均线切入位，也为约两个月内首见，显示后市可能进一步走软。

美国公债收益率曲线也继续趋陡。长债收益率触及逾两个月高位，此前报导称，日本央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项，作为微调大规模刺激计划的措施之一。

传统上来说，9月通常是股市回报减少的一个月，交易员表示，今年可能也不例外，因利率前景和11月美国大选等诸多不确定性。

“由于担心经济成长以及美联储对升息何去何从...股市可能会开始出现一些回落，”特别是在近期创新高及低波动后，OakBrookInvestments LLC主交易员Giri Cherukuri称。

朝鲜周五宣布实施了第五次核试验，并表示核弹头已标准化与微型化，并将持续进行核武计划。国际社会对此纷纷谴责。

传统鸽派波士顿联储总裁罗森格伦在周五讲话时称，尽管海外经济放缓仍然令人担忧，但数据证明美国经济极具韧性，如果联储在太长时间内保持政策不变，甚至可能会导致经济过热。这给美股带来进一步压力。

他表示，逐步收紧货币政策可能是合适的，但他也指出美联储不太可能过快升息。

道琼工业指数.DJI收挫394.46点，或2.13%，报18,085.45点；标准普尔500指数.SPX急跌53.49点，或2.45%，报2,127.81点，为6月24日英国公投退欧翌日以来最大单日百分比跌幅。

纳斯达克指数.IXIC重挫133.58点，或2.54%，收报5,125.91点。

本周，道指下跌2.2%，录得2016年首周以来最大周度跌幅；标普500指数回落2.4%，录得七个月来最大单周百分比跌幅；纳斯达克指数下挫2.4%，创4月底以来最大单周百分比跌幅。

过去两个月，美股走势迟滞，指标标普500指数自7月8日来涨跌幅都没有超过1%。

美联储将在9月20-21日举行货币政策会议，根据CME的FedWatch工具，市场认为9月升息的机率攀升至24%，高于昨日的18%。

“有许多理由让投资人变得紧张，特别是市场处于历史高位。有足够多的负面因素会令走势反转，投资人遂在高位获利了结。”North StarInvestment Management Corp投资长Eric Kuby称。

Kroger's (KR.N)是最新一家发布令人失望财测的超市运营商，不过该股尾盘由跌转升，收高0.6%。

公用事业股.SPLRCU大跌3.8%，电信股.SPLRCL重挫逾3.4%，在标普10大类股中跌幅居前。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约85亿股成交，高于过去20日的平均日成交量61亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为19.30:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为6.16:1。

标普500指数成份股有四只触及52周新高，三只成份股触及新低；有43只纳斯达克指数成份股触及52周新高，35只触及新低。(完)