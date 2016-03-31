美国股市收低 经历年初惨淡开局后本季仍小有斩获

路透纽约3月31日 - 美国股市周四小幅收低，但道指和标普500指数本季上涨，持续七周的涨势使标普500指数摆脱了2009年来最差年度开局的颓势。

全球经济处于困境的疑虑令股市在1月遭大举抛售，之后油价的反弹带动标普500指数从2月中触及的低位回升13%，该指数今年迄今上涨0.8%。

但周四的交易有些倦怠，标普和道指在三日上涨后回软，即便一些基金经理在3月和本季结束前赶紧入手股票。

周四发布的数据显示，美国上周申领失业金人数意外增加，但仍远低于30万人关口，表明就业市场仍强劲。

周五将出炉的美国3月非农就业关键数据备受关注，投资者从中能更清晰的解读对美国经济。

“将于周五发布的就业数据看似将强劲，所以股市可能会受到一些提振，”Ladenburg Thalmann Asset Management负责人Phil Blancato称。

道琼工业指数.DJI收跌31.57点，或0.18%，报17,685.09点；标准普尔500指数.SPX收低4.21点，或0.2%，报2,059.74点；Nasdaq指数.IXIC微升0.55点，或0.01%，报4,869.85点。

今年迄今，道指上涨1.5%，Nasdaq指数下挫2.7%。

周四，标普500指数10大类股中有九中收低，材料股SPLRCM下挫0.88%，是表现最差的板块。

投资者的紧张情绪在本周得到缓解，美联储主席叶伦在周二表示，美联储升息宜谨慎行事。

美股投资者也担心企业业绩将表现平平，他们将密切关注将在下月陆续公布的企业季报。

分析师预计，标普500指数成份股第一季盈利将较上年同期下跌7%，能源企业盈利受到重压。

百思买(BBY.N)上涨2.76%，此前巴克莱给予该公司初始评级为“加码”。

尽管标普500指数周四收低，但纽约证交所涨跌股家数分别为1,665家和1,356家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,397家和1,444家。

标普500指数成份股有40只触及52周新高，一只成份股触及新低；有53只Nasdaq指数成份股触及52周新高，21只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所今日共计约68亿股成交，低于过去20日的平均日成交量77亿股。(完)