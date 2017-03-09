美股道指和标普500指数走低 因能源股重挫

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透3月8日 - 美国股市周三涨跌互现，标普500和道琼工业指数小跌，因能源股遭遇近六个月来的最大单日跌幅。
能源股.SPNY重挫2.5%，为9月中以来最大单日跌幅。油价大跌超过5%，因美国公布上周原油库存增幅超预期。
“减产相关的好消息已是众所周知，”Solaris Group的首席投资官Tim Ghriskey表示。
“现在你看到，尤其是美国方面，库存增加，页岩油生产商在目前的价格水平有利可图，因此产量再度回升。”
对利率敏感的地产股.SPLRCR也走低，下跌1.5%，之前ADP数据显示，美国2月民间就业岗位增加29.8万，远超分析师预期的19万。
ADP数据强劲，对周五出炉的非农就业报告而言是个吉兆。后者包括了民间和公共就业岗位两方面，被视为美国经济的晴雨表。由于非农就业报告疲弱的可能性不大，美国联邦储备委员会(FED/美联储)在下周会议上升息的机率增加。
根据路透数据，交易商现预计，美联储下周升息的机率为85.2%，高于上周初的30%，近期包括主席叶伦在内的多位美联储官员发表鹰派讲话。
美国三大股指仍接近纪录高位，受助于预期美国总统特朗普领导的新政府将出台促成长的政策。不过，由于其经济计划缺乏细节，美股涨势近期有所放缓，市场担心股市估值过高。
根据路透数据，标普500指数的预估市盈率为约18倍，长期均值为15倍。
道琼工业指数.DJI收跌69.03点，或0.33%，至20,855.73点；标准普尔500指数.SPX收低5.41点，或0.23%，至2,362.98点；纳斯达克指数.IXIC收高3.62点，或0.06%，至5,837.55点。
重机械制造商卡特彼勒(CAT.N)下跌2.8%，此前纽约时报称，该报看到了一份受美国政府委托完成的报告，显示卡特彼勒存在税务和会计欺诈行为。
税务服务公司H&R Block(HRB.N)股价急升近15%，为逾八年来的最佳单日表现，此前该公司发布了季度业绩。
纽约证交所跌涨股家数比例为2.74:1；纳斯达克市场为1.45:1。
标普500指数成份股有15只触及52周新高，13只成份股触及新低；有65只纳斯达克指数成份股触及52周新高，47只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70.7亿股成交，高于过去20日的平均日成交量69.4亿股。(完)
(编译 母红/刘静; 审校 李军)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”