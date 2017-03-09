美股道指和标普500指数走低 因能源股重挫

路透3月8日 - 美国股市周三涨跌互现，标普500和道琼工业指数小跌，因能源股遭遇近六个月来的最大单日跌幅。

能源股.SPNY重挫2.5%，为9月中以来最大单日跌幅。油价大跌超过5%，因美国公布上周原油库存增幅超预期。

“减产相关的好消息已是众所周知，”Solaris Group的首席投资官Tim Ghriskey表示。

“现在你看到，尤其是美国方面，库存增加，页岩油生产商在目前的价格水平有利可图，因此产量再度回升。”

对利率敏感的地产股.SPLRCR也走低，下跌1.5%，之前ADP数据显示，美国2月民间就业岗位增加29.8万，远超分析师预期的19万。

ADP数据强劲，对周五出炉的非农就业报告而言是个吉兆。后者包括了民间和公共就业岗位两方面，被视为美国经济的晴雨表。由于非农就业报告疲弱的可能性不大，美国联邦储备委员会(FED/美联储)在下周会议上升息的机率增加。

根据路透数据，交易商现预计，美联储下周升息的机率为85.2%，高于上周初的30%，近期包括主席叶伦在内的多位美联储官员发表鹰派讲话。

美国三大股指仍接近纪录高位，受助于预期美国总统特朗普领导的新政府将出台促成长的政策。不过，由于其经济计划缺乏细节，美股涨势近期有所放缓，市场担心股市估值过高。

根据路透数据，标普500指数的预估市盈率为约18倍，长期均值为15倍。

道琼工业指数.DJI收跌69.03点，或0.33%，至20,855.73点；标准普尔500指数.SPX收低5.41点，或0.23%，至2,362.98点；纳斯达克指数.IXIC收高3.62点，或0.06%，至5,837.55点。

重机械制造商卡特彼勒(CAT.N)下跌2.8%，此前纽约时报称，该报看到了一份受美国政府委托完成的报告，显示卡特彼勒存在税务和会计欺诈行为。

税务服务公司H&R Block(HRB.N)股价急升近15%，为逾八年来的最佳单日表现，此前该公司发布了季度业绩。

纽约证交所跌涨股家数比例为2.74:1；纳斯达克市场为1.45:1。

标普500指数成份股有15只触及52周新高，13只成份股触及新低；有65只纳斯达克指数成份股触及52周新高，47只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70.7亿股成交，高于过去20日的平均日成交量69.4亿股。(完)