美股在法国大选前小幅收低 但本周周线上涨

路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。

法国将于周日进行大选第一轮投票，角逐异常激烈，结果难以预料。

大多数民调预计中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。

BMO Private Bank首席投资官Jack Ablin称，考虑到英国退欧公投和美国大选的民调和最终结果不符，没有人会想当然。

美国总统特朗普称，他将在下周三发布一项重大的税改计划。

道琼工业指数.DJI跌30.95点，或0.15%，至20,547.76点；标准普尔500指数.SPX下挫7.15点，或0.30%，至2,348.69点；纳斯达克指数.IXIC跌6.26点，或0.11%，至5,910.52点。

本周，道指升0.46%，标普500指数升0.85%，纳斯达克指数升1.8%，为三周来首周周线上涨。

本周发布的一系列企业业绩强劲，帮助提振了市场人气。

根据汤森路透数据，截至周五上午，已经发布业绩的95家标普500成分公司中，约75%超过预期，高于过去四个季度的均值71%。

整体而言，预计第一季标普500成份股企业净利升11.2%，为2011年以来的最佳季度表现。

通用电气(GE.N)股价下跌2.4%，报29.55美元，此前公司发布第一季工业运营资金流为负。该股给标普500指数带来的拖累最大。

油田技术服务公司斯伦贝谢(SLB.N)下跌2.2%，报74.84美元，该公司警告利润仍承压，因在闲置设备重新投入使用方面支出增加。

玩具制造商美泰儿(MAT.O)发布季度亏损大于预期。该股几乎收于盘中低位，急挫13.6%，报21.79美元。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)副主席费舍尔周五告诉CNBC，尽管近期经济数据疲弱，美联储仍在今年升息两次的轨道上。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.19:1；纳斯达克市场为1.40:1。

标普500指数成份股有28只触及52周新高，一只成份股触及新低；有92只纳斯达克指数成份股触及52周新高，39只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64亿股成交，过去20日的平均日成交量63.1亿股。(完)