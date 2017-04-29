美股受疲弱GDP数据拖累小跌 但4月上涨

路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。

不过，主要股指4月月线上涨，纳斯达克指数录得连续第六个月上升，为近四年来的最长升势。

数据显示，美国第一季国内生产总值环比年率增长0.7%，低于经济学家1.2%的预估，因消费者支出几无增长，企业减少对库存的投资。去年第四季经济增长2.1%。

“GDP数据有些不佳，可能是今日股市略显疲弱的原因，”Hodges Capital Management投资组合经理人Gary Bradshaw称。

花旗研究的美国经济数据意外指标自11月来首次转为负值。

疲弱的经济成长数据对特朗普政府而言是个坏消息，特朗普竞选时曾承诺大力提振经济成长。这令部分市场人士愈发担心减税、放松监管和增加政府投资的措施至少会被推迟，而上述措施也是大选后股市升势的主要原因。

道琼工业指数.DJI跌40.82点，或0.19%，至20,940.51点；标准普尔500指数.SPX跌4.57点，或0.19%，至2,384.20点；纳斯达克指数.IXIC下跌1.33点，或0.02%，至6,047.61点。

本周，道指上涨1.9%，标普500指数升1.5%，纳斯达克指数升2.3%。本月，道指上涨1.3%，标普500指数升0.9%，纳斯达克指数升2.3%。

纳斯达克指数周五得到亚马逊和谷歌母公司Alphabet股价上涨的提振。

亚马逊(AMZN.O)最多升3.4%，至纪录高位的949.59美元，终场收高0.7%，报924.99美元。谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)最多升5%，至935.90美元纪录高位，收盘报924.52美元，升3.7%。此前两家公司发布的业绩均超过预期。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期标普500指数成份股企业第一季总体盈利将增长13.6%，为2011年来最大增幅。

英特尔(INTC.O)下跌3.4%，报36.15美元，此前公司发布弱于预期的季度营收。

百度(BIDU.O)下跌4.1%，报180.23美元。此前公司预计第二季营收将大幅低于预期。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.59:1；纳斯达克市场为1.76:1。

标普500指数成份股有39只触及52周新高，六只成份股触及新低；有103只纳斯达克指数成份股触及52周新高，44只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约69.4亿股成交，过去20日的平均日成交量为65.5亿股。(完)