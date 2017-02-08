美股微幅收涨 纳斯达克指数创新高

路透2月7日 - 美国股市周二微幅收涨，标普500指数微升，纳斯达克指数再创纪录新高，受助于科技股和大型消费类股上扬。

道琼工业指数开盘后不久也创纪录新高，标普500指数也差一点创新高。

自特朗普11月赢得美国大选后，美股大涨，因投资人寄望特朗普政府将放松监管、减税和增加基建支出。

不过投资人也表达了对上述政策可能因特朗普关注移民等其他问题而被拖后的担忧。

“可能有一些政治风险，投资人目前正试图权衡。”Horizon Investment Services执行长Chuck Carlson称。

“但除此之外，其他因素对股市颇为有利，经济看来在继续成长。我认为企业获利相当不错，肯定足以支撑股价上涨。”

根据汤森路透I/B/E/S，在已经公布业绩的逾半数标普500指数成份股企业中，第四季盈利料增长8.2%，这将是2014年第三季来表现最好的一季。

道琼工业指数.DJI37.87升点，或0.19%，至20,090.29点；标准普尔500指数.SPX微涨0.52点，或0.02%，至2,293.08点；纳斯达克指数.IXIC上扬10.67点，或0.19%，至5,674.22点。

能源股.SPNY为表现最差的标普类股，大跌1.4%，雪佛龙(CVX.N)收低1.4%，艾克森美孚(XOM.N)跌0.6%，对标普500指数的拖累最大。

油价周二下跌逾1%，受压于美国汽油库存猛增，且有迹象显示，美国页岩油产量强劲反弹令石油输出国组织(OPEC)与其它产油国减少供应过剩的努力变得复杂化。

“如果较低的能源价格再持续一两季...受助于能源企业盈利改善的标普500指数成份股企业盈利改善的题材可能就成问题了。”BB&TWealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。

科技股扶助带动标普500指数。苹果(AAPL.O)升约1%，谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)涨0.9%，必需消费品类股.SPLRCS升0.8%，领跑各板块。

企业业绩方面，艾默生电气(EMR.N)公布优于预期的盈利后股价大涨4.5%。

通用汽车(GM.N)跌4.7%，此前其公布的第四季净利下滑，部分因美元兑英镑上涨，该公司还预计今年每股盈利持平。

手袋生产商Michael Kors (KORS.N)暴跌10.8%，该公司预计当季盈利低于预期。

收盘后，迪斯尼(DIS.N)公布季报，股价大跌。

美国各证交所共计约66亿股成交，略低于过去20日的平均日成交量67亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.21:1；纳斯达克市场为1.40:1。

标普500指数成份股有32只触及52周新高，四只成份股触及新低；有108只纳斯达克指数成份股触及52周新高，40只触及新低。(完)