美股再创纪录新高 标普500指数录得三年半最长升势

路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。

美国1月零售销售和消费者物价数据好于预期，在企业利润录得逾两年来最大季度增幅后，强化了经济正稳步增长的信心。

特朗普总统在与美国零售公司高管会谈时称，将大幅下调税率，简化税法，这与他上周和竞选时的承诺相吻合。

尽管一些投资者担心，到目前为止特朗普的税改计划还没有任何实质性的细节，但对下调税率和放松企业监管将带动经济扩张的乐观预期，推动三大股指触及纪录高位，标普500指数连续第五日创纪录最高收位，且录得2013年9月以来最长升势。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦在美国众议院金融服务委员会进行作证时，仍然坚持其周二表述的观点，即美联储可能会在接下来的某次会议上升息。

“一年前，如果叶伦这样讲话，市场可能会很不安，因为基本面非常疲弱，”Commonwealth Financial Network首席投资官Brad McMillan称，“但现在，如果美联储升息，不会在市场掀起轩然大波，因为人们对基本面有足够的信心。”

医疗保健股指数.SPXHC是升幅最大的板块，攀升1.17%。

金融股.SPSY上涨0.74%，这板块将在利率上升的环境中将会得益。公用事业股.SPLRCU和地产股.SPLRCR分别下跌0.39%和0.30%，这两个板块在高利率环境下表现都不佳。

道琼工业指数.DJI升107.45点，或0.52%，至20,611.86点；标准普尔500指数.SPX涨11.67点，或0.50%，至2,349.25点；纳斯达克指数.IXIC上扬36.868点，或0.64%，至5,819.44点。

根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业第四季盈利上升约7.2%，为2014年第三季来最大升幅。分析师的平均预期为，标普500指数成份股企业首季获利增长10.7%。

宝洁(P&G)(PG.N)跳涨3.71%，触及两年高位，对道指和标普500指数带来最大的提振，此前特里安基金披露在宝洁的持股情况。该基金可能向宝洁施压，要求其降低成本，砍掉成长缓慢的分支。

西南航空(LUV.N)，联合大陆控股(UAL.N)，美国航空集团(AAL.O)和达美航空(DAL.N)升幅介乎2-4%，此前巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)报告，对上述几家航空公司每家投资超过21亿美元。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.44:1；纳斯达克市场为1.79:1。

标普500指数成份股有80只触及52周新高，两只成份股触及新低；有156只纳斯达克指数成份股触及52周新高，27只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70亿股成交，高于过去20日的平均日成交量68亿股。(完)