美股道指微幅收高 连续第七日创纪录最高收位

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
道指和标普500指数盘中多数时间下滑，在收盘前的最后几分钟由跌转升。本周美股续写11月大选后的“特朗普升势”。
“企业业绩良好，经济表现良好，美联储将升息，这对金融股很好。”LPL Financial首席经济策略师John Canally表示。
卡夫亨氏(KHC.O)劲升10.74%，此前该公司表示，将继续寻求以1,430亿美元收购联合利华(ULVR.L)，尽管后者已经拒绝了收购。联合利华美国上市股票(UL.N)暴涨14%。
标普11大类股中有八种收高，必需消费品类股.SPLRCS升0.66%，受助于卡夫亨氏急升，高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive)(CL.N)大涨4.32%，纸业公司金佰利(KMB.N)升4.19%。
标普能源股指数.SPNY跌0.53%，因油价下滑。
近期市场乐观情绪主要是受经济增强迹象及预期会有减税政策出台。由于强劲的第四季业绩期接近尾声，许多投资人表示，他们需要美国总统特朗普经济政策计划取得进展的确凿迹象。
一些投资人称，其他特朗普可能实施政策的不确定性带来额外风险。
“投资人关注的只是特朗普竞选承诺好的方面，”CFRA Research投资策略师Lindsey Bell表示，“令我不安的是感觉市场忽视了移民、贸易和医保方面的政策－这些是一个持保护主义的政府可能带来的负面影响。”
由于周一美国是总统日假期，今日交投略低于平日。
道琼工业指数.DJI收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点；标准普尔500指数.SPX上涨3.94点，或0.17%，至2,351.16点；纳斯达克指数.IXIC收高23.68点，或0.41%，至5,838.58点。
本周，道琼工业指数升1.7%，标准普尔500指数上涨1.5%，纳斯达克指数上升1.8%。
纽约证交所跌涨股家数比例为1.15:1；纳斯达克市场涨跌股家数比为1.26:1。
标普500指数成份股有46只触及52周新高，一只成份股触及新低；有141只纳斯达克指数成份股触及52周新高，24只触及新低。
美国各证交所共计约64亿股成交，略高于过去20日的均值68亿股。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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