美股再创新高 受助于沃尔玛业绩强劲

路透纽约2月21日 - 美国股市周二升至纪录新高，受助于沃尔玛和家得宝等零售商的业绩报告强劲，以及对美国总统特朗普的经济政策保持乐观。

全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)上涨3%，是涨幅最大的道指成份股，此前该公司发布的美国同店销售数据高于预期。

家居修缮用品零售商家得宝(HD.N)股价升1.4%，此前公司发布的季度获利和销售强于预期，受助于美国楼市强劲。

市场普涨，标普500指数11大类股均收高，近20%的标普成份股触及52周新高。

自特朗普11月8日赢得大选以来，标普指数已经攀升了10.6%，受助于其税改、减少监管和增加基建支出的承诺。

“上周有一段时间，我认为人们有点担心新政府的注意力是否被别的事情分散了，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称。

“几天以后，这些担心似乎暂时减弱，”Meckler称，“如果他们的计划能够获得国会批准，我认为，许多投资者会认为这对股票估值是非常有利。”

道琼工业指数.DJI上涨118.95点，或0.58%，至20,743.00点；标准普尔500指数.SPX收升14.22点，或0.60%，至2,365.38点；纳斯达克指数.IXIC涨27.37点，或0.47%，至5,865.95点。

三大股指齐创收盘新高，道指连续第八日创新高。

根据汤森路透Datastream，以未来一年的预估每股收益计算，标普成份股的平均本益比为17.8倍，远高于15倍的长期均值。

根据汤森路透I/B/E/S上周五发布的一份报告，预计第四季标普500指数成份股的整体利润增长7.5%。

其它企业消息方面，连锁餐馆Popeyes Louisiana Kitchen PLKI.O跳升19.1%，此前汉堡王母公司Restaurant Brands(QSR.TO)同意以18亿美元收购该公司。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.57:1；纳斯达克市场涨跌股家数比为1.38:1。

标普500指数成份股有93只触及52周新高，没有成份股触及新低；有223只纳斯达克指数成份股触及52周新高，26只触及新低。

美国各证交所共计逾67亿股成交，接近过去20日的日成交均值68亿股。(完)