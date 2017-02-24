美股标普500指数微幅收高 此前美国总统特朗普承诺增加就业

路透2月23日 - 美国股市标普500指数周四微幅收高，因能源股走强，且美国总统特朗普再度向美国大型企业高管承诺，将为美国带回数以百万计的就业。

特朗普在同数十位美国企业执行长会晤时表示，他计划为美国带回数以百万计的就业，但没有公布如何应对长达数十年的制造业就业下滑局面的具体计划。

“特朗普已经多次同企业领导人会晤，对政府和积极营造对企业经商更有利的环境也表达了很多极为有利的言论。”Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain表示。

“这种来自全国乃至全世界多家重量级企业的支持，向投资人暗示这是一个新的时代。”

预计特朗普会推出一系列可能对企业有利的建议，包括税改、放松监管和增加基建支出，这些是他竞选承诺的一部分。

上述承诺已经扶助股市创下新高，自大选以来，标普500指数大涨了超过10%。

不过投资人也在期待提议细节更清晰，这令标普500指数陷于窄幅日交投区间内。自12月7日来，该指数涨跌幅都没有超过过1%。

特朗普计划2月28日在国会讲话。

道琼工业指数.DJI上涨34.72点，或0.17%，至20,810.32点；标准普尔500指数.SPX微升0.99点，或0.04%，至2,363.81点；纳斯达克指数.IXIC降25.12点，或0.43%，至5,835.51点。

道琼工业指数勉力连续第十日创下新高，不断刷新纪录高位的势头为1987年来最长，升势则为2013年3月来最长。

能源股.SPNY升0.5%，领跑标普类股，因油价攀升。

但零售股.SPXRT下挫1.0%，尾盘大跌。美国总统特朗普在接受路透专访时，对国会共和党力推的，能带动出口的边境调节税提议予以了肯定，但没有明确表示支持。

纳斯达克指数录得本月最大单日百分比跌幅，受英伟达(Nvidia)(NVDA.O)重挫9.3%拖累，BMO下调英伟达投资评级至“跑输大盘”，目标价也下调15美元至85美元。

L Brands (LB.N)暴跌15.8%，报48.94美元，为表现最差的标普500指数成份股。该公司公布其营收主力军Victoria's Secret销售疲弱。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.15:1；纳斯达克市场跌涨股家数比为1.48:1。

标普500指数成份股有65只触及52周新高，两只成份股触及新低；有132只纳斯达克指数成份股触及52周新高，39只触及新低。

美国各证交所共计约71.1亿股成交，高于过去20日的日成交均值67.9亿股。(完)