美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话

路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。

投资人也在尽力研究怎样的发展会影响美国总统特朗普推进其有利经济政策计划的能力。

在特朗普11月8日胜选后，市场大涨，因他承诺减税、增加投资和放松监管，但投资人越来越怀疑这些提议是否最终能实现。

“今日有太多令人困惑的事情发生。就业数据肯定令人意外。美国空袭叙利亚也令人意外。投资人在试图厘清对市场的影响。”投资公司LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示。

道琼工业指数.DJI收跌6.85点，或0.03%，至20,656.10点；标准普尔500指数.SPX收跌1.95点，或0.08%，至2,355.54点；纳斯达克指数.IXIC收挫1.14点，或0.02%，至5,877.81点。

本周，道琼工业指数收挫0.03%，标普500指数下跌0.3%，纳斯达克指数下挫0.57%。今日标普11大类股中有六种收低。

美国3月非农就业岗位仅增加约9.8万，为去年5月来最低，且远低于分析师预估的18万，因恶劣天气影响了建筑业招聘。不过薪资小幅增长，且失业率下滑。

纽约联储总裁杜德利周五的讲话给美联储正在研究的何时停止到期债券再投资计划、如何实施和以及缩减资产负债表最终将进行到什么程度提供了更多线索。

Multi-Asset Strategies and Solutions投资长Paul Zemsky表示，杜德利讲话后美国公债收益率上涨，扶助拉低股市。

美国向叙利亚一空军基地发射了导弹袭击，美国表示，该空军基地本周发动了致命的毒气袭击。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.11:1；纳斯达克市场为1.03:1。

标普500指数成份股有11只触及52周新高，两只成份股触及新低；有53只纳斯达克指数成份股触及52周新高，46只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约59.7亿股成交，过去20日的平均日成交量67.5亿股。(完)