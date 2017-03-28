美股道指连跌第八日 因怀疑特朗普兑现竞选承诺的能力

路透3月27日 - 美国股市标普500指数周一收盘小幅下跌，缩小了稍早的跌幅，道指连续第八日下挫，投资者评估总统特朗普的首个重大立法行动受挫，会如何影响他的其它施政计划。

特朗普当选后，股市连创历史新高，而目前投资者担心他的税改和基建支出等经济计划的命运。国会共和党议员上周五将其医改议案从众议院撤回，因未能争取到足够的支持。

但部分分析师和投资者寄望，医保议案搁浅，将会为政府更快采取税改等投资者认为对经济有利的立法行动铺路。

“税改立法若能正确且快速地进行，对于企业获利和市场而言，将是一个巨大的刺激，”Chase Investment Counsel的总裁Peter Tuz说。

道琼工业指数.DJI收跌45.74点，或0.22%，至20,550.98点；标准普尔500指数.SPX收跌2.39点，或0.10%，至2,341.59点；纳斯达克指数.IXIC收升11.64点，或0.20%，至5,840.37点。

道指连跌第八日，创近六年来最长跌势。

指标标普500指数盘初跌幅高达0.9%，一度跌穿50日移动均线，为11月8日美国大选以来首次。

标普500指数自特朗普当选以来累积攀升9.4%，但近期升势停滞。

“从过去三年的情况来看，每次大跌，市场都表现出很强的韧性，”Longbow Asset Management的执行长Jake Dollarhide说，“美国股市忘性之大，全球投资者对美股的买兴之强烈，简直让人难以置信。”

电信股跌0.7%，金融股.SPSY回落0.5%。

医疗保健股攀升0.4%，受助于医保议案搁浅后，医院营运商股价上涨。

企业消息方面，Snap Inc (SNAP.N)跳涨4.8% ,因几家该股首次公开发行(IPO)承销商给予其“买入”评级。

美国各证交所共计成交约63亿股，低于过去20日平均成交量71亿股。

纽约证交所跌涨股家数比为1.00:1，纳斯达克市场涨跌股家数比为1.29:1。

有11只标普500指数成份股触及52周新高，七只触及新低。有62只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，54只触及新低。(完)