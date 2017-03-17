美股受医疗保健类股拖累下滑 纳斯达克指数持平

路透纽约3月16日 - 美国股市周四下滑，受压于医疗保健股下挫，因交易员从今年以来表现最佳的类股之一中锁定利润。

美国总统特朗普的预算提案显示，对医疗保健行业的监管成本增加，拨给医疗研究的联邦基金减少。虽然预算提案距离变成现实还有很长的路要走，但给交易员提供了卖出的理由。

标普500医疗保健指数.SPXHC下跌0.9%。

金融类股.SPSY反弹，表现跑赢其它类股，因指标美债收益率上涨，周三该类股表现最糟；公用事业类股.SPLRCU下跌。

Biogen(BIIB.O)拖累标普500指数，该股下跌4.7%，报278.96美元，此前两家券商下调了对该股的评级。

“医疗保健类股受到设备和供应，生物科技和工具服务等公司的拖累，这些领域今年迄今表现不错，所以现在只是遇到一些路障而已，”Wells Fargo Funds Management投资组合首席策略师Brian Jacobsen称。

“这些股票有一些上下波动，因总统之前承诺将加快药品和设备的批准进度，但现在他建议减少美国食品和药物管理局的预算，可能令得到快速批准变得困难。”

道琼工业指数.DJI收跌15.55点，或0.07%，至20,934.55点；标准普尔500指数.SPX收跌3.88点，或0.16%，至2,381.38点；纳斯达克指数.IXIC微升0.71点，或0.01%，至5,900.76点。

甲骨文(ORCL.N)急升至纪录高位的46.99美元，收盘上涨6.2%，报45.73美元，此前公司发布好于预期的季度利润。

泰森食品(TSN.N)下跌1.7%，报62.00美元，因有消息称，一种对禽类高度致命的禽流感感染了第二家为该公司提供供应的农场。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.29:1；纳斯达克市场为1.49:1。

标普500指数成份股有52只触及52周新高，一只成份股触及新低；有145只纳斯达克指数成份股触及52周新高，52只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约66亿股成交，低于过去20日的平均日成交量69.6亿股。(完)