美国股市基本持平 微软创纪录收盘高位

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约10月21日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五收盘几无变动，纳斯达克指数上涨，因微软收位创纪录和麦当劳业绩带来的提振，帮助抵消了能源及医疗保健类股下跌带来的压力。
通常被看做是经济晴雨表的工业巨擘美国通用电气(奇异,GE) (GE.N)令市场承压，因公司业绩虽然好于预期，但下调了全年的营收目标，拖累股价下跌0.9%，盘中一度触及八个月低位的28.33美元。
美元上涨，一度触及2月初以来最高水平，也拖累了市场人气，因美元上涨可能侵蚀大型跨国公司的利润。
“美元节节攀升，将会给能源价格会带来不利影响，对企业利润也不利，至少有潜在的不利影响，”Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando称。
能源股指数.SPNY下跌0.7%，医疗保健股.SPXHC下跌0.9%。强生 (JNJ.N)和默克(MRK.N)均下跌1.2%，给医保类股指数带来的拖累最大。油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)令能源类股指数承压，该公司在发布季度业绩后下跌3%。
但微软(MSFT.O)和麦当劳(MCD.N)因季度业绩强劲而上涨，帮助限制了跌幅。
“坦率地说，业绩期开局好于我的预期，也略好于分析师预估，有一些像微软这样的好公司，让局势朝着好的方向发展，”Orlando称。
微软上涨4.3%，创59.69美元的纪录收盘高位。麦当劳上涨3%，报113.93美元。
根据汤森路透数据，23%的标普500成份股已经发布了业绩，现在预计第三季利润增长1.1%，高于本月初时预计的下跌0.5%。
道琼工业指数.DJI收跌16.64点，或0.09%，至18,145.71点；标准普尔500指数.SPX下挫0.18点，或0.01%，至2,141.16点；纳斯达克指数.IXIC上涨15.569点，或0.3%，至5,257.402点。
本周，道指上涨0.04%，标普500指数上升0.4%，纳斯达克指数上涨0.8%。
电信类股.SPLRCL下跌2.3%，为连续第二日走低。无线运营商美国电话电报公司(T.N)下跌3%，因有消息称，该公司正就收购时代华纳(TWX.N)进行深度磋商，后者股价急升7.8%。
其它收购消息包括，烟草公司Reynolds American(RAI.N)跳升14%，此前英美烟草(BATS.L)(BTI.A)出价470亿美元，购买尚未持有的该公司58%的股份。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.04:1；纳斯达克市场为1.20:1。
标普500指数成份股有八只触及52周新高，三只成份股触及新低；有52只纳斯达克指数成份股触及52周新高，38只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约59.7亿股成交，过去20日的平均日成交量为64亿股。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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