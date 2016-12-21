美股纳斯达克指数升至纪录高位 道指触手可及两万点大关

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月20日 - 美国股市道琼工业指数和纳斯达克指数周二创下纪录最高收位，对美国当选总统特朗普政策的乐观情绪燃点涨势。
道琼工业指数收盘离两万点大关仅差25点，受助于高盛(GS.N)大涨1.68%，道指从未登上两万点关口。
自11月8日美国大选以来，美股势如破竹，道指已上扬9%，标普500指数劲升6%，因投资人预计，当选总统特朗普放松监管和投资基建的计划将会提振经济。
“市场关注特朗普新政，包括减税、基建支出和放松监管，”U.S. Bank旗下Private Client Reserve投资部门董事总经理Jeff Zipper表示。
一些投资人认为，股价已经变得昂贵。根据汤森路透Datastream，标普500指数预估市盈率在约17倍，远高于10年均值14倍。
道指的两万点大关是美股的一个重要里程碑，一些投资人认为，刺穿该水准预示近期升势会持续，道指在1999年攻克万点关口。
“有足够的能量能升穿该障碍，将意味着系统内还有许多购买力，”Commonwealth Financial Network投资长Brad McMillan表示，“一旦攻破，该顶部将变为支撑位。”
道琼工业指数.DJI收涨91.56点，或0.46%，至19,974.62点，为纪录收盘高位。
标准普尔500指数.SPX收升8.23点，或0.36%，至2,270.76点；纳斯达克指数.IXIC收高26.50点，或0.49%，至5,483.94点，也为纪录收盘高位。
标普11大类股中有八种收高，金融股.SPSY以1.12%领涨，自大选后金融股的升幅达到19%，因投资人预计特朗普将放松对金融业的监管。
富国(WFC.N)升1.59%，花旗集团(C.N)收高1.91%。
非必需消费品类股指数.SPLRCD涨0.78%。
General Mills(GIS.N)公布季度业绩不及预期，该股下挫2.55%。
盘后，耐克(NKE.N)升3%，因季报强劲。该股为道指成份股。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约61亿股成交，远低于过去20日的平均日成交量75亿股。年底假期，部分投资人已经离场度假。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.84:1；纳斯达克市场为1.88:1。
标普500指数成份股有37只触及52周新高，没有成份股触及新低；有235只纳斯达克指数成份股触及52周新高，36只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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