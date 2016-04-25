美国股市小幅收低 因能源股下滑且企业财测不佳

路透4月25日 - 美国股市周一小幅收低，受能源股因油价下挫影响的跌势拖累，Perrigo和施乐(全录,Xerox)等企业发布的财测也令股市承压。

由于标普500指数在过去十周内有八周上涨，且逼近约一年前所创的纪录高位，交易商很难找到理由进一步推高市场，因企业业绩乏善可陈，且升息前景令市场笼罩阴霾。

Perrigo Co (PRGO.N)暴跌18%，此前该公司下调全年经调整获利预估，该股对标普500指数的拖累较大。Perrigo执行长兼董事长Joseph Papa辞职，将接手掌管Valeant Pharma(VRX.N)，后者美国上市股票自去年8月以来已经暴跌了约85%。

“卖压不是很重，但标普500指数要突破至新高有困难，因缺乏持续良好的业绩消息和经济数据。”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示。

“为数不多的积极因素之一是美元走软，但难以看到美元持续下滑的诱因，全球其他地区利率被下调，但预计美国将升息。美元下滑的路径不清晰。”

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二将开始为期两日的货币政策会议，预计将维持利率不变，但政策制定者可能对经济前景更为乐观，为未来升息敞开大门。

道琼工业指数.DJI收低26.51点，或0.15%，至17,977.24点；标准普尔500指数.SPX收跌3.79点，或0.18%，至2,087.79点；Nasdaq指数.IXIC收跌10.44点，或0.21%，至4,895.79点。

能源股.SPNY对标普500指数的拖累最大，下挫1.1%。

根据汤森路透I/B/E/S，预期标普500指数成份股企业季度盈利平均下降7.3%。在已经公布业绩的135家标普500指数成份股企业中，59%的营收超过分析师预期，略低于2002年来的均值60%。

施乐(XRX.N)暴跌13.3%，创2009年9月来最大单日跌幅，收报9.68美元，此前该公司公布营收下滑。

美国司法部批准Charter Communications(CHTR.O)对时代华纳有线TWC.N的收购，后者股价跳升4.1%，报209.63美元，Charter Communications升4.6%，报207.01美元。

洛杉矶时报母公司Tribune Publishing TPUB.N飙升53%，报11.50美元，此前Gannett (GCI.N)对其提出收购。Gannett大涨6.5%，报16.79美元。

PHLX地产股指数.HGX下滑0.7%，此前数据显示3月美国新屋销售意外下滑，但降幅主要来自西部地区，表明美国整体楼市继续稳步改善。

纽约证交所跌涨股家数比为2.04:1。Nasdaq市场跌涨股家数比为1.71:1。

有八只标普500指数成份股触及52周新高，一只成份股触及新低；有35只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，21只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所今日共计成交略低于60亿股，低于过去20个交易日69亿股的日成交均值。(完)