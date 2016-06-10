美国股市结束三日连涨小幅收低 因油价回软

路透6月9日 - 美国股市在连涨三日后周四收盘下跌，因油价回落和全球经济成长忧虑促使投资者转向公债等风险较小的资产。

油价也结束三日连升收低，拖累能源股.SPNY下滑。

不过今日跌幅不大，标普500指数离纪录收盘高位2,130.82点仅差不到16点。

再创新高指日可待，Bolton Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro表示。

他称，“本周稍早突破了2,120点位为创新高的走势打响头炮，预计在未来几日和几周内会有一些后续升势。”

道琼工业指数.DJI降19.86点，或0.11%，至17,985.19点；标准普尔500指数.SPX跌3.64点，或0.17%，至2,115.48点；纳斯达克指数.IXIC下挫16.026点，或0.32%，至4,958.616点。

周四纽约证交所连续第五日有超过200家上市公司股价触及52周高位，为2015年1月来首见。

下周二和周三美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员将举行货币政策会议，预计将维持利率不变。尽管上周五公布的月度就业数据意外疲弱，但周一美联储主席叶伦的讲话描述的经济状况大致乐观，提振了市场信心。

美国公债收益率降至2月来最低水准，因投资人担心全球经济成长。

金融股今日领跌，标普金融股指数.SPSY收低0.8%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约61亿股成交，低于过去20日的日成交均值68亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为1,868家和1,148家，比例为1.63:1；纳斯达克市场下跌和上涨股分别为1,950家和868家，比例为2.25:1。

标普500指数成份股有49只触及52周新高，没有成份股触及新低；有79只纳斯达克指数成份股触及52周新高，30只触及新低。(完)