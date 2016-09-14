美股大幅下跌 受油价急挫拖累

路透纽约9月13日 - 美国股市周二大幅下跌，油价大跌重创能源股，且美国短期内升息的可能性降低拖累金融股下滑。

市场普遍下跌，标普10大类股全线走低，除苹果外的所有道琼工业指数成份股均下跌。

能源类股指数.SPNY急挫2.86%，因油价最多急挫3%，此前国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)均称，全球原油过剩局面将持续。

周一，三位美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就利率发表鸽派讲话，与过去两周其他官员发表更激进讲话形成鲜明对比。

“关于升息的不确定性增强，投资者对美联储官员的言论缺乏信心，”Janlyn Capital董事总经理Andre Bakhos称。他补充道，在联储9月20-21日召开会议前不确定性会一直会存在。

标普金融类股指数.SPSY下跌1.82%。

根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，美联储下周升息可能性从21%下降至仅15%。高盛将可能性从40%下调至25%。

道琼工业指数.DJI下跌258.32点，或1.41%，收报18,066.75点；标准普尔500指数.SPX下滑32.02点，或1.48%，收报2,127.02点；纳斯达克指数.IXIC下挫56.63点，或1.09%，收报5,155.26点。

CBOE波动率指数跳涨17%至17.85。

根据汤森路透Datastream，标普500指数市盈率接近17倍，远高于14倍的10年平均水平。

“现在股市估值很高，”U.S. Bank Private Client Reserve董事总经理David Schiegoleit称，“我们需要第三季企业利润有较好的升幅，美联储宽松政策，以及就业和楼市数据持续向好。”

苹果(AAPL.O)是市场的一个亮点，跳涨2.55%，此前两家电信营运商报告苹果新款iPhone需求强劲。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)急挫8.39%，因达成向Anadarko Petroleum (APC.N)出售部分墨西哥湾资产的协议，后者股价微跌0.35%。部分分析师认为这笔20亿美元的交易并不算贵。

在日经报导日本央行可能进一步下调已经为负的利率后，美国股市一度缩小跌幅。

纽约证交所跌涨股家数比例为7.96:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为4.37:1。

标普500指数成份股中没有股票触及52周新高，三只触及新低；有34只纳斯达克指数成份股触及52周新高，47只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约82亿股成交，高于过去20日的平均日成交量63亿股。(完)