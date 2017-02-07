美股微幅收低 油价下挫拖累能源股领跌

路透2月6日 - 美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。

标普500指数在上周五逼近纪录高位后，今日回软。

自特朗普11月在美国大选中胜选后，美股走强，因投资人寄望联邦政府能出台财政刺激措施、减少和放松监管。

“市场开始从(特朗普胜选带动的)热情高位回落，并意识到在特朗普上任头100天内不会解决所有事情。”Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide表示，“有许多不确定性。”

道琼工业指数.DJI收跌19.04点，或0.09%，至20,052.42点；标准普尔500指数.SPX挫4.86点，或0.21%，至2,292.56点；纳斯达克指数.IXIC收跌3.21点，或0.06%，至5,663.55点。

高盛分析师表示，美国更有可能在2018年推出财政刺激措施，而不是今年，因在进入2017年的头一个月“风险平衡有些不那么有利”，特朗普提振经济成长政策的安排可能被贸易和移民限制的不利影响所抵消。

标普11大类股中有九种收低，能源股.SPNY跌0.9%，因油价下滑。

业绩消息方面，美国第二大玩具生产商孩之宝(HAS.O)暴涨14.1%，此前该公司公布节日季营收创纪录。

本周稍后，多家重量级企业将发布财报，包括Gilead Sciences (GILD.O)、迪士尼(DIS.N)和可口可乐(KO.N)。

根据汤森路透I/B/E/S，逾半数的标普500指数成份股企业已经公布了季报，其中约三分之二业绩胜预期。

美国各证交所共计约60亿股成交，低于过去20日的平均日成交量67亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.63:1；纳斯达克市场为1.73:1。

标普500指数成份股有15只触及52周新高，一只成份股触及新低；有108只纳斯达克指数成份股触及52周新高，24只触及新低。(完)