美国股市下跌 受全球经济增长疑虑和油价下跌拖累

路透7月5日 - 美国股市周二下跌，因投资者面临英国退欧带来的持续不确定性，且油价大跌拖累能源股走低。上周美股创下年内表现最好的一周。

美国公债收益率触及纪录低位，因投资者在被认为是安全资产的美债中避险，英国公投决定脱离欧盟带来的不确定性，助燃了全球经济放缓的担忧。

标普500成份股中跌幅最大的五只股票中有四只为银行股，摩根大通(JPM.N)下跌2.8%至59.55美元，给标普指数带来的拖累最大，金融股指数.SPSY下跌1.5%。

“英国脱欧给经济活动带来阻力，对银行不利，”Performance Trust Capital Partners交易部门董事Brian Battle称。

“低利率对金融业不利，特别是对银行，银行借入和贷出资金的息差在缩小，”Battle称。

道琼工业指数.DJI下跌108.75点，或0.61%，至17,840.62点；标准普尔500指数.SPX下滑14.40点，或0.68%，至2,088.55点；纳斯达克指数.IXIC跌39.67点，或0.82%，至4,822.90点。

布兰特原油下跌3.9%，美国原油下跌4.5%，因投资者担心英国从欧盟退出将令全球经济放缓，能源需求增长幅度不足以吸纳过剩供应。

标普能源股指数.SPNY下挫1.9%，材料股指数.SPLRCM也跌1.9%。

美国数据疲弱令整体经济成长疑虑加重。数据显示，美国工厂新订单5月下滑，因运输和国防资本财需求疲弱。

在经济不确定环境中，投资者一直寻求避险资产。中国数据疲弱加重了脱欧带来的紧张不安情绪。

“在上周意外大幅反弹后，我认为今天有些避险交易，英国脱欧带来的不适感觉似乎还没有完全释放出来，”ornerstone FinancialPartners高级合伙人Jeffrey Carbone称。

英国决定脱欧后导致的汇率波动以及经济不确定性也加重了对美国公司盈利反弹预期的疑虑。美国公司自去年以来利润一直下滑。

电动汽车制造商特斯拉(TSLA.O)下跌1.2%至213.98美元，此前该公司连续第二季未能实现交付目标。

Netflix (NFLX.O)升1.3%，至97.91美元，此前公司与有线电视公司康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)达成协议，可以通过后者的机顶盒提供服务。康卡斯特收盘下跌0.4%，报65.01美元。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约69亿股成交，低于过去20日的平均日成交量77亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为2.75:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为2.67:1。

标普500指数成份股有69只触及52周新高，一只成份股触及新低；有73只纳斯达克指数成份股触及52周新高，30只触及新低。(完)