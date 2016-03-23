美股反弹势头消退 因石油和材料类股下挫

路透纽约3月23日 - 美国股市周三收盘下跌，因能源和材料类股下挫，在昨日布鲁塞尔发生炸弹袭击后，投资者仍保持谨慎。

标普500指数跌回至去年年末收盘点位之下，上周五为今年首次收于去年收盘点位之上。

美股长达五周的反弹势头进一步失去动能，因过去两日美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员接连发声，表达的对升息前景的看法比投资者预期的要乐观。

到12月可能升息超过两次的预期令美元.DXY走高，商品价格下挫。

“这基本上是今天影响市场的因素，”First StandardFinancial首席市场策略师Peter Cardillo称，“全跟商品价格相关。”

现货金和其它金属价格随着美元走强而下跌。

美国原油也受挫，此前数据显示，上周美国原油库存大增，重燃了对全球供应过剩的担忧。

标普十大类股中有八类下跌，能源股.SPNY领跌。雪佛龙(Chevron) (CVX.N)、康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N) 跌幅靠前。公用事业类股.SPLRCU上涨0.7%，为表现最好的类股。

道琼工业指数.DJI收低79.98点，或0.45%，报17,502.59点；标准普尔500指数.SPX下跌13.09点，或0.64%，报2,036.71点；Nasdaq指数.IXIC下跌52.80点，或1.10%，报4,768.86点。

Cardillo表示，周五耶稣受难日假期，令本周交易日减少，以及周二布鲁塞尔炸弹袭击带来的不确定性，使投资者保持谨慎态度，也使股市承压。

投资者也担心企业盈利疲弱，根据汤森路透数据，预期标普500指数成份股第一季盈利较上年同期下跌6.9%。

Nike(NKE.N) 大跌3.8%，至62.44美元，此前公布季度营收低于预期。

Gilead Sciences (GILD.O) 大跌3.9%，至90.08美元，默克(MRK.N) 上涨0.09%。一联邦法院维持对默克和Gilead Sciences就后者的乙肝药物侵犯了默克两种专利的裁决。

Gilead对标普500指数和Nasdaq指数下跌带来最大的拖累。

Vertex Pharmaceuticals (VRTX.O) 大跌7.6%，至80.15美元，此前高盛下调该公司目标价。

百胜集团(YUM.N) 上涨2%，至80.55美元，此前华尔街日报报导，百胜集团正同私募股权投资公司KKR(KKR.N) 等洽商可能出售中国业务19.9%股权。

近几日，市场成交放缓。根据汤森路透数据，美国各证交所共计约68亿股成交，过去20日的平均日成交量为81亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,257家和771家，比例为2.93:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为2,221家和579家，比例为3.84:1。

标普500指数成份股有17只触及52周新高，没有成份股触及新低；有21只Nasdaq指数成份股触及52周新高，40只触及新低。(完)