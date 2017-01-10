油价下挫美股道指难达两万点 健保股提振纳指创新高

路透1月9日 - 美国股市周一收盘涨跌互现，能源和金融股下跌重压标普500指数，并使道指上探两万点大关的努力受阻。美股将进入第四季业绩期，特朗普也将在下周就任美国总统。

纳斯达克指数创出纪录收盘新高，受健保股扶助延续升势。

标普能源股指数.SPNY跌1.5%，因油价重挫。投资者担心伊拉克原油出口和美国产量不断上升，将可能损及石油输出国组织(OPEC)减产协议的效果。

另外，在进入第四季财报季和1月20日特朗普就职典礼前，投资人也稍作喘息。

自特朗普在11月8日赢得美国大选后，美国股市势如破竹，标普500指数大涨超过6%，因特朗普承诺将透过减税和增加基建支出来刺激经济。但目前投资人对特朗普是否能履行承诺采取观望态度。

“大家在等待更多信息。我们在等待政治面消息，我们在等着看公司业绩，有太多的不确定性。随着本月的展开，我预计会有一些行情。”OakBrook Investments LLC联席投资长Peter Jankovskis表示。

金融股.SPSY周一跌0.8%。自大选后金融股指数已经劲升约18%，银行股领涨。

本周稍晚大银行公布业绩，将为美国企业第四季的表现情况提供初步线索。根据汤森路透I/B/E/S，市场预计标普500指数成份股企业第四季盈利增长5.8%。

今日30家道指成份股中有三分之二收低，两万点大关仍未攻克。高盛(GS.N)跌0.8%，对道指的拖累最大。其次是IBM(IBM.N)跌0.9%，艾克森美孚(XOM.N)下挫1.7%。

上周五道指高见19,999.63点，标普500指数和纳斯达克指数也双双创出纪录高位。

“我们认为道指攀抵两万点只是时间问题，”J.P. Morgan Private Bank股市策略部门美国主管Matt Jones表示。

道琼工业指数.DJI下跌76.42，或0.38%，至19,887.38点；标准普尔500指数.SPX小跌8.08点，或0.35%，至2,268.90点；纳斯达克指数.IXIC小涨10.76点，或0.19%，至5,531.82点。

标普500指数11大类股中有八种收低。

标普健保股指数.SPXHC涨幅最大，制药大厂默克(MRK.N)居功至伟，涨1.38%。Vertex Pharmaceuticals (VRTX.O)发布业绩指引后跳升4.4%，百分比涨幅最大。

日本武田药品工业(4502.T)周一表示，将收购癌症治疗药物生产商Ariad Pharmaceuticals Inc ARIA.O，该笔交易价值52亿美元。Ariad Pharmaceuticals飙升72.9%。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.77:1；纳斯达克市场为1.45:1。

标普500指数成份股有六只触及52周新高，没有成份股触及新低；有55只纳斯达克指数成份股触及52周新高，16只触及新低。

美国各证交所共计约64亿股成交，略低于过去20日的平均日成交量66亿股。(完)