调查：美国股市2016年反弹可能已经见顶 年底时料略微回落

路透纽约7月12日 - 路透对股市策略师的调查显示，他们认为美国股市当前虽然在纪录高点交投，但今年预计不会再涨太多，下半年料将走势震荡。

由于投资者交投谨慎，等待英国退欧的影响显现，而且美国总统选举将在11月展开，股市走势震荡，顶多可能守住已经取得的涨幅。

根据路透过去两周访问49位分析师的预估中值，标普500指数.SPX .INX到年底时预计来到2,125点，与4月时的预测非常接近。

尽管经历了史上最差开年表现以及英国退欧公投后的抛售，今年标普500指数仍然上涨近4.6%。周一在美国经济相对稳定的帮助下，该指数突破保持一年多的纪录高点，周二时再度刷新纪录收在2,152.14点。

路透调查显示，到年底时道琼工业指数预计来到18,200点，较2015年收盘时上涨4.5%。周二收盘价为18,347.67点。

明年美股预计小幅上涨，标普500指数明年底时预计收在2,200点。

不过策略师们表示，市场对英国退欧的反应还没有结束。

举例来说，英国退欧对美元以及欧洲经济的潜在影响，已经加剧了对美国跨国公司获利的担忧，让人担心持续近一年之久的企业获利下滑将会持续。自6月23日以来，美元贸易加权指数.DXY上涨约3%。

“这次是英国脱欧，下次是美国大选。我们一直在告诉客户做好准备，”纽约梅隆银行财富管理的投资策略主管Jeff Mortimer表示。该公司预测标普500指数到年底时料为2,150点。

不过，Mortimer和调查访问的多数策略师认为，英国退欧不会再引发一场金融市场危机。

“看看市场恢复的速度有多快，”他说。

英国央行总裁卡尼周二表示，上个月公投脱欧的决定冲击英国经济，会促使英国央行采取行动，他再次暗示将推出更多刺激措施。

围绕美国利率前景的不确定性也使投资者谨慎交投。另一份路透调查显示，尔街大银行对于美国联邦储备理事会(美联储)是否将在2016年内升息的预期几乎对半分，周五美国公布强劲的非农就业报告后进行的调查结果显示，略占多数的银行预期美联储将在年底前升息一次。

汤森路透数据显示，分析师们预计第二季标普500公司获利下滑5%，2016年全年仅增长0.1%。

这使得股价看起来比较贵，标普500公司预估市盈率为16.8倍，而长期均值为14.7倍。

“很大程度上，进入下半年时股价已经危如累卵，容不得一点风吹草动，”美国银行财富管理首席股市策略师Terry Sandven表示。(完)