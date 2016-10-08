美股受英镑闪跌拖累走低 美国就业数据并未改变联储的升息轨迹

路透纽约10月7日 - 美国股市周五走低，因英镑闪跌引发金融市场出现不希望看到的震荡，而弱于预期的美国就业数据，并不足以改变对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在年底前升息的预期。

三大指数四周来首周收跌。

英镑兑美元周五下跌1.4%，在亚洲交易时段，英镑在几分钟内一度闪跌多达10%，这导致市场担忧英镑的脆弱性，并引发各个市场大幅震荡。

尽管英镑今日骤降，但美元指数收跌。

“我不认为，仅英镑一个因素就会损及美国企业的获利，但市场的波动性和过去一周的大跌令人不安，”Voya Investment Management的多资产策略和解决方案部门的首席投资长Paul Zemsky表示。

英镑兑美元本周下跌超过4%，且触及逾30年来最低水平。

数据显示，9月美国就业岗位增加15.6万个，不及分析师预期的17.5万个。失业率小幅攀升至5.0%。这也重压股市。

这是就业岗位增长连续第三个月放缓，但市场认为，数据不足以阻止美联储在今年稍后升息。

“随着经济不断增强，联储收紧政策并不是坏消息，但在市场估值很高的情况下，就是个利空因素，”Zemsky表示。

目前，标普500指数的本益比接近17倍，是过去10年来最高水平。

飞机部件供应商霍尼韦尔(HON.N)下跌近9%，对标普500指数的拖累最大，一天前，该公司下调了2016年销售和获利预估区间的高端。

道琼工业指数.DJI收低28.01点，或0.15%，至18,240.49点；标准普尔500指数.SPX收低7.03点，或0.33%，至2,153.74点；纳斯达克指数.IXIC下跌14.45点，或0.27%，至5,292.41点。

在连续三周周线上涨后，本周三大指数收跌，道指跌0.4%，标准普尔500指数下滑0.7%，纳斯达克指数下跌0.4%。

民主党候选人希拉里和共和党候选人特朗普将在周日进行第二轮辩论，这也加重了交易商的不安情绪。11月美国大选前共计要进行三轮辩论。

Voya的Zemsky说，市场已经消化了希拉里获胜的预期，部分交易商可能已经在周末前对冲了头寸。

今日下跌的其它个股包括，化工企业PPG(PPG.N)重挫8.3%，报93.73美元，之前该公司预计第三季亏损。Tyson Foods (TSN.N)急跌8.9%，报67.75美元，因Pivotal Capital将该股评级从“买入”下调至“卖出”。

纽约证交所跌涨股家数比为2.27:1，纳斯达克市场为1.89:1。

有四只标普500指数成份股触及52周新高，四只触及新低；有55只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，39只触及新低。

美国各证交所共计有约66亿股成交，低于过去20日成交均值71亿股。(完)