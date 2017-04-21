美股受业绩带动上涨 纳斯达克指数创纪录收盘新高

路透纽约4月20日 - 美国股市周四上扬，纳斯达克指数创纪录收盘高位，因以美国运通为首的一批企业公布的业绩良好，推升股市。

信用卡公司美国运通(AXP.N)收高5.9%，给道指带来的提振最大，该公司周三晚些时候发布季度利润降幅小于预期。

铁路公司CSX Corp(CSX.O)升5.6%，是标普500中表现最好的成份股之一，此前公司发布好于预期的季度净利润，受货运量上升带动。公司称，计划未来将减少成本、提高获利能力。

“上涨需要一些刺激因素，依我看，唯一一个合乎逻辑的、能够推动股市走高的刺激因素是业绩，到目前为止，业绩不错，”Ladenberg Thalmann Asset Management首席执行官Phil Blancato称。

“从今天市场表现可以看出来，有大量资金处于观望，希望在市场回落时进场，即便是只有小幅回落。”

主要股指已经连续两周下跌，从纪录高位回落，因围绕特朗普总统实施有利经济增长措施能力的忧虑，引发了对股市估值已过高的担忧。

朝鲜和美国之间的紧张局势升温，法国即将举行大选，也令投资者保持谨慎。最新的民调显示，中间派候选人马克龙在四个候选人中处于领先地位，但输赢仍很难确定。

根据汤森路透数据，截至周四下午，已经发布业绩的82家标普500成分公司中，约75%超过预期，高于过去四个季度的均值71%。

整体而言，预计第一季标普500成份股企业净利升11.1%，为2011年以来的最佳季度表现。

道琼工业指数.DJI升174.22点，或0.85%，至20,578.71点；标准普尔500指数.SPX上扬17.67点，或0.76%，至2,355.84点；纳斯达克指数.IXIC上涨53.74点，或0.92%，至5,916.78点。

标普500指数收盘略低于50日移动均线，上周跌穿后，该水平成为一个阻力位。

烟草制造商菲利普莫里斯国际(PM.N)下跌3.5%，报109.98美元，给指标标普指数带来最大拖累， 因公司第一季净利低于预期。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.49:1；纳斯达克市场为2.61:1。

标普500指数成份股有40只触及52周新高，一只成份股触及新低；有117只纳斯达克指数成份股触及52周新高，35只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约66.5亿股成交，过去20日的平均日成交量63亿股。(完)