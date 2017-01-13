美股收跌 因财报季即将开始及美国经济政策存不确定性

路透纽约1月12日 - 美国股市三大股指周四收低，投资者等待美国企业第四季财报季开锣，以及美国候任总统特朗普的经济政策细节，总统就职典礼将在八天后举行。

随着交易展开,美股跌幅缩窄，标普11大类股中有七大类股收跌，金融股领跌，明日将发布首批大型金融企业的业绩。自11月8日总统选举日以来，标普500指数已上涨6.4%。

美国侯任总统特朗普周三召开了当选以来的首个记者会，令希望了解其详细经济政策主张的投资者大感失望；他除了抨击情报机构、媒体以及医药公司外，关于政策计划并未多加着墨。

根据嘉信理财首席全球投资策略师Jeffrey Kleintop，除了特朗普政策存在不确定性,市场在财报季开始前交投清淡，缺少回购股票的支撑，个人投资者更多地投向债市，而不是股市。

“企业不能买入股票，个人投资者也突然停止买进，这可能是今日跳空下跌的原因，”Kleintop称，但如果业绩超过预期,下跌可能只是短暂的。

Kleintop还引用美国投资公司协会(ICI)周三发布的数据。数据显示,资金从股市基金流向债市基金的规模为大选以来最大。

道琼工业指数.DJI收低63.28点，或0.32%，至19,891.00点；标准普尔500指数.SPX收跌4.88点，或0.21%，至2,270.44点；纳斯达克指数.IXIC下跌16.16点，或0.29%，至5,547.49点。

标普500指数盘中一度大跌0.9%，标普金融股指数.SPSY收低0.74%，因长债收益率下滑。

Commonwealth Financial投资长Brad McMillan表示，股市仍守在大选后触及的峰值附近，这是一个正面迹象。

“我们仍在峰值附近，对我来说意味着所有人还是相当乐观的，”McMillan称。

“民众有信心，他们愿意花钱，他们收入增加且有能力花钱，这是好消息。”他指出。

标普健保股指数.SPXHC收高0.07%，上日受特朗普言论影响下挫1%。

默克(MRK.N)上涨0.9%，另外礼来(Eli Lilly)(LLY.N)劲升2.5%，扶助健保股指数；此前美国一上诉法庭表示，可能禁止Teva Pharmaceutical Industries(TEVA.TA)出售一种同礼来畅销的肺癌药物形成竞争的非专利药品。

摩根大通(JPM.N)在公布财报前收低近1%，是对标普500指数的拖累最大的成份股之一。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.55:1；纳斯达克市场为1.96:1。

标普500指数成份股有10只触及52周新高，四只成份股触及新低；有60只纳斯达克指数成份股触及52周新高，21只触及新低。

美国各证交所共计逾67亿股成交，过去20日的平均日成交量为65亿股。(完)