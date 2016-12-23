美股受零售类股拖累下滑 道指进一步撤离2万点大关

路透12月22日 - 美国股市周四收盘下跌，受零售类股下挫拖累，美国候任总统特朗普的新政将提振经济增长的乐观预期带动股市近期上涨后，投资者稍作喘息。

今日的下跌令道琼工业指数进一步撤离2万点大关。本周道指险些突破这一里程碑，为史上首次。

零售商股下跌，此前美国有线电视新闻网(CNN)报导，特朗普过渡团队正在考虑对进口征收多达10%的关税。标普500非必需消费品类股指数.SPLRCD下跌1.01%，为10月以来的最大单日跌幅。

家居修缮用品零售商家得宝(HD.N)下跌1.02%，沃尔玛(WMT.N)下跌2.32%，两者给道指带来的拖累最大。

11月8日美国大选结束后股市大幅上涨，道指今年迄今累积涨幅约为14%，标普500指数约涨11%，因预计经济将得益于特朗普的放松监管和增加基建支出的计划。

部分投资者认为，近期的升势导致股价过高，另外，国会可能会压缩或阻止特朗普提出的重大基建支出或者大幅减税计划。

“对于市场而言，有很多事仍悬而未决，”Newbridge Securities首席市场策略师Donald Selkin称，“你需要消化市场录得的涨幅，当特朗普上台后，我们会知道哪些计划能够得以通过。”

特朗普周三提名投资大亨伊坎担任监管事务特别顾问。伊坎在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时称，在近期急升后他担心股市的短期表现。

商务部稍早发布的报告显示，美国第三季经济增长速度快于之前的预估，录得两年来的最佳表现，第三季度国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长3.5%，前值为成长3.2%。

11月美国消费者支出增长0.2%，低于预估的0.3%，消费者支出在美国经济中的占比为三分之二。

道琼工业指数.DJI收跌23.08点，或0.12%，至19,918.88点；标准普尔500指数.SPX收跌4.22点，或0.19%，至2,260.96点；纳斯达克指数.IXIC收挫24.011点，或0.44%，至5,447.422点。

苹果(AAPL.O)下滑0.66%，此前诺基亚(NOKIA.HE)称，已对苹果提起专利诉讼。苹果对标普500指数和纳斯达克指数带来最大的拖累。

包装食品公司ConAgra (CAG.N)上涨3.39%，此前公布的季度获利好于预期。

Linux软件经销商红帽(RHT.N)崩跌13.89%，此前公布季度营收低于预期。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.26:1；纳斯达克市场为1.55:1。

标普500指数成份股有11只触及52周新高，三只成份股触及新低；有100只纳斯达克指数成份股触及52周新高，43只触及新低。

许多投资者年底已经离场度假，市场成交量很低。根据汤森路透数据，美国各证交所共计约55亿股成交，远低于过去20日的平均日成交量73亿股。(完)