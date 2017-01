美股受零售股大跌拖累收低 周线续挫

路透5月13日 - 美国股市周五收低,因油价下滑,且零售商Nordstrom (JWN.N)和J.C. Penney (JCP.N)季报不佳拖累消费股走软,盖过了4月零售销售数据强劲的影响。

本周的重头戏是零售股,亚马逊(AMZN.O)在不断扩大影响力,而实体零售商则难以追赶线上零售商快速增长的步伐,多家百货公司股价大跌为本周的这出戏划上句号。

油价下跌,受美元走强打压,且在连升三日后投资人获利了结。

这压低标普能源股指数.SPNY跌1.25%。

美国公布4月零售销售跳升1.3%,为去年3月来最大增幅,且高于分析师预估。

但消费类股再度下滑,因Nordstrom和J.C. Penney公布季度销售逊于预期,本周一系列疲弱的业绩报告已经令消费类股承压。

Nordstrom (JWN.N)暴跌13.42%,J.C. Penney Co Inc (JCP.N)收低2.82%,同样公布了令人失望季报的Dillard's Inc (DDS.N)跌1.29%。

亚马逊跌1.12%,但本周大涨5%,自上周五以来稳步走强。

周三,梅西百货(M.N)公布的季报疲弱,引发对美国零售股的抛售。本周梅西百货暴跌17%,周五微升1美分,报31.22美元。

首季业绩期接近尾声,根据汤森路透I/B/E/S,标普500指数成份股企业业绩总的来说没有像市场担心的那么差。但对6-9月该季,公布乐观财测的企业同公布盈警企业的比例为1:2.3。

根据汤森路透I/B/E/S,标普500指数成份股企业市盈率约为16.5倍。

“这就让股市后市很难有亮丽的表现。在低利率的环境下,股市估值看来适中。”Penn Mutual Asset Management投资长Mark Heppenstall表示。

道琼工业指数.DJI收低185.18点,或1.05%,报17,535.32点;标准普尔500指数.SPX收跌17.50点,或0.85%,报2,046.61点;Nasdaq指数.IXIC下挫19.66点,或0.41%,收报4,717.68点。

标普10大类股全线下挫,金融股.SPSY以1.29%领跌,必需消费品类股.SPLRCS跌1.23%。

本周道指跌1.2%,标普500指数跌0.5%,均为连跌第三周,Nasdaq指数下挫0.4%,为连跌第四周。今年迄今标普500指数大致持平。

图形晶片生产商英伟达(NVDA.O)预计当季营收优于预期,股价暴涨15.21%,为盘中亮点。

根据汤森路透数据,美国各证交所共计约66亿股成交,低于过去20日的平均日成交量约72亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,000家和980家;Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,145家和1,627家。

标普500指数成份股有15只触及52周新高,八只成份股触及新低;有27只Nasdaq指数成份股触及52周新高,76只触及新低。(完)