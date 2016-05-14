美股受零售股大跌拖累收低 周线续挫

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透5月13日 - 美国股市周五收低，因油价下滑，且零售商Nordstrom (JWN.N)和J.C. Penney (JCP.N)季报不佳拖累消费股走软，盖过了4月零售销售数据强劲的影响。
本周的重头戏是零售股，亚马逊(AMZN.O)在不断扩大影响力，而实体零售商则难以追赶线上零售商快速增长的步伐，多家百货公司股价大跌为本周的这出戏划上句号。
油价下跌，受美元走强打压，且在连升三日后投资人获利了结。
这压低标普能源股指数.SPNY跌1.25%。
美国公布4月零售销售跳升1.3%，为去年3月来最大增幅，且高于分析师预估。
但消费类股再度下滑，因Nordstrom和J.C. Penney公布季度销售逊于预期，本周一系列疲弱的业绩报告已经令消费类股承压。
Nordstrom (JWN.N)暴跌13.42%，J.C. Penney Co Inc (JCP.N)收低2.82%，同样公布了令人失望季报的Dillard's Inc (DDS.N)跌1.29%。
亚马逊跌1.12%，但本周大涨5%，自上周五以来稳步走强。
周三，梅西百货(M.N)公布的季报疲弱，引发对美国零售股的抛售。本周梅西百货暴跌17%，周五微升1美分，报31.22美元。
首季业绩期接近尾声，根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成份股企业业绩总的来说没有像市场担心的那么差。但对6-9月该季，公布乐观财测的企业同公布盈警企业的比例为1:2.3。
根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成份股企业市盈率约为16.5倍。
“这就让股市后市很难有亮丽的表现。在低利率的环境下，股市估值看来适中。”Penn Mutual Asset Management投资长Mark Heppenstall表示。
道琼工业指数.DJI收低185.18点，或1.05%，报17,535.32点；标准普尔500指数.SPX收跌17.50点，或0.85%，报2,046.61点；Nasdaq指数.IXIC下挫19.66点，或0.41%，收报4,717.68点。
标普10大类股全线下挫，金融股.SPSY以1.29%领跌，必需消费品类股.SPLRCS跌1.23%。
本周道指跌1.2%，标普500指数跌0.5%，均为连跌第三周，Nasdaq指数下挫0.4%，为连跌第四周。今年迄今标普500指数大致持平。
图形晶片生产商英伟达(NVDA.O)预计当季营收优于预期，股价暴涨15.21%，为盘中亮点。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约66亿股成交，低于过去20日的平均日成交量约72亿股。
纽约证交所跌涨股家数分别为2,000家和980家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,145家和1,627家。
标普500指数成份股有15只触及52周新高，八只成份股触及新低；有27只Nasdaq指数成份股触及52周新高，76只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。