美股受非必需消费品类股拖累下跌 业绩发布紧锣密鼓

路透纽约10月27日 - 美国股市周四在震荡交易中下跌，此前新一轮业绩报告发布，非必需消费品类股和对利率敏感的股票下跌，抵消了医疗保健类股上涨的提振。

标普500医疗保健类股.SPXHC上涨0.53%，帮助标普500指数处于接近持平水平，因必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)发布强劲业绩和财测，该股上涨5.4%；Celgene(CELG.O)跳涨6.4%。两家制药公司给标普500指数带来最大提振。

截至目前，标普500成份股企业的第三季净利大致超过分析师预估，可能实现2015年第二季以来的首季盈利增长。根据汤森路透/B/E/S数据，现预计第三季企业净利增长2.6%，10月初时预计为下降0.5%。

但对利率敏感类股受到打压，因指标10年期公债US10YT=RR收益率触及1.87%的五个月高位。

标普地产股指数.SPLRCR下跌2.5%，为近六周来最大跌幅，公用事业类股.SPLRCU下滑0.5%。

“如果我们能继续看到实际营收增长，每股收益增加，我们也许能看到连续四个季度的获利下降得以终结，这非常利好，但在季报期的目前阶段，说这话有点太早，”Global Markets Advisory Group资深市场策略师Peter Kenny称。

康卡斯特(CMCSA.O)是给标普500和纳斯达克指数带来最大拖累的股票之一，下跌1.7%，此前巴克莱和德意志银行下调了该股目标价，称来自美国电话电报旗下DirecTV Now的竞争加剧。该股在过去三个交易日股价已经下跌了近6%。

康卡斯特和O'Reilly Auto(ORLY.O)给非必需消费品类股指数.SPLRCD带来主要拖累，该指数下跌0.9%。两家公司此前报告季度业绩均低于预估。O'Reilly Auto股价触及五个月低位，今日表现将为逾四年来最差。

道琼工业指数.DJI收跌29.65点，或0.16%，至18,169.68点；标准普尔500指数.SPX下挫6.39点，或0.30%，至2,133.04点；纳斯达克指数.IXIC收低34.29点，或0.65%，至5,215.97点。

盘后，谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)上涨2.3%，网络零售商亚马逊(AMZN.O)急挫逾6%，两家公司都在盘后发布季度业绩。

纽约证交所跌涨股家数比例为2.61:1；纳斯达克市场为1.99:1。

标普500指数成份股有16只触及52周新高，11只成份股触及新低；有65只纳斯达克指数成份股触及52周新高，120只触及新低。

美国各证交所共计约72亿股成交，过去20日的平均日成交量为63.5亿股。(完)