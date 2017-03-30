美股标普500指数小涨 能源和消费类股上涨抵消了金融股下跌

路透3月29日 - 美国股市周三涨跌互现，指标标普500指数收盘微涨，因能源和消费者类股上涨抵消了金融类股下跌，投资者开始期待第一季业绩期的到来。

道琼工业指数小幅收低，在过去10个交易日内第九日下跌，但纳斯达克指数连升第四个交易日。

投资人一直在评估共和党的医保议案搁浅，对税改等特朗普的其他政策的影响，对这些政策的希望过去一段时间带动美股屡创新高。

投资人也指望首季业绩能支撑高股价。标普500指数成份股企业未来12个月预估市盈率为近18倍，长期均值为15倍。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计标普500指数成份股企业首季盈利增长10.1%。

“政策风险已经增加...但经济数据仍保持稳健，因此业绩也应不错，”Greenwood Capital投资长Walter Todd称，“由于政策面缺乏新消息，我认为市场下一个催化剂将是企业财报。”

道琼工业指数.DJI降42.18点，或0.20%，至20,659.32点；标准普尔500指数.SPX升2.56点，或0.11%，至2,361.13点；纳斯达克指数.IXIC上扬22.41点，或0.38%，至5,897.55点。

能源股以1.2%领涨，受油价上扬支撑。

非必需消费品类股升0.6%，因Nordstrom (JWN.N)和Kohl's (KSS.N)等零售股走强。亚马逊(AMZN.O)大涨2.1%，触及历史新高，对标普500指数和纳斯达克指数的提振最大。

金融股在昨日领涨后今日回落0.5%。

投资人还在消化美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话。芝加哥联储总裁埃文斯表示，他赞成今年进一步加息，而波士顿联储总裁罗森格伦则表示，美联储今年应再加息三次。

根据路透对策略师的调查，由特朗普政策将提振经济的乐观情绪引发的股市升势可能快将触顶，策略师预计美股到年底的升幅不到3%。

美国各证交所共计成交约58亿股，远低于过去20日平均成交量69亿股。

纽约证交所涨跌股家数比为1.88:1，纳斯达克市场为1.59:1。

有14只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低；有86只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，24只触及新低。(完)